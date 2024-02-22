Канада готова підтримати ініціативу Чехії з термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. CBC News повідомляє з посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади, що уряд може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США).

Хоча деталі ще уточнюються, джерела відзначають, що Канада може підтримати план, запропонований президентом Чехії Петром Павелом на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

Петр Павел заявив, що Чехія готова надати до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО для України, якщо отримає фінансування для доставки. Міністр оборони Канади Білл Блер підтвердив, що Оттава веде переговори з Чехією щодо цієї ініціативи.

Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво, – сказав Блер у понеділок.

Раніше повідомлялося про те, що Чехія знайшла за межами Євросоюзу джерела 800 тис. артилерійських снарядів, які країна може поставити Україні впродовж кількох тижнів за фінансової підтримки США, Німеччини, Швеції чи інших країн.