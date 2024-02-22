Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області, в результаті якого було знищено близько 60 окупантів.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк каналу "Київ24".

Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи, - сказала вона.

Наталія Гуменюк не уточнила, яке саме озброєння було використано для атаки, але підкреслила, що українські військові використовують всю наявну зброю та потужність.

Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо, - додала речниця.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України провели масову ліквідацію російських загарбників поблизу Подо-Калинівки на Херсонщині.

На полігон у національному парку Алешківські піски за вказівкою командування "Днепр" привезли на спільні заняття підрозділи 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП рф.

HIMARS завдав три влучні удари по скупченню окупантів. Втрати ворога за приблизними оцінками становить близько 60 бійців, у тому числі командирський склад та інструктори.

Причому третій удар було завдано, судячи з усього, по слідчо-оперативній групі, яка проводила відповідні заходи.