Байден назвав путіна "божевільним сучим сином" [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден висловив сурову критику в адресу російського диктатора володимира путіна, назвавши його "божевільним сучим сином" та підкресливши загрозу, яку він становить для світу в контексті ядерної зброї.
Цю заяву американський президент зробив під час виборчої кампанії в Сан-Франциско, повідомляє The Hill. Під час виступу Байден згадав про путіна та інших політиків, які також створюють загрозу ядерною зброєю.
Основна екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син, як той путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат, – заявив Байден.
Також під час свого виступу Байден прямо звинуватив путіна в смерті опозиційного політика Олексія Навального та розкритикував Дональда Трампа за ухилення від згадування путіна у зв'язку з цим злочином.
Нагадаємо, росія розвиває космічні технології для знищення супутників у космосі за допомогою ядерної зброї, що може порушити Договір про космос 1967 року, який сама підписала.
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