Заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв загрожує українцям на окупованих територіях "перевихованням у Сибіру". Про це пише "Дождь".

Він вважає, що на окупованих територіях є люди, які "шкодять росії" і вони повинні бути "відправлені до Сибіру на перевиховання". Медведєв наголосив, що росія повинна переконати мешканців окупованих регіонів, що "повернулася назавжди".

Якщо це люди, які шкодять росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так. На перевиховання до виправно-трудових таборів, - сказав він.

Нагадаємо, у прифронтових населених пунктах, таких як Мелітополь та Бердянськ, де триває окупація російськими військами, реєструється факт затримань громадян на вулицях. Після цього затримані особи можуть бути незаконно звинувачені у тероризмі.