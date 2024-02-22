Медведєв запропонував відправляти українців "на перевиховання до Сибіру" [ Редагувати ]
Заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв загрожує українцям на окупованих територіях "перевихованням у Сибіру". Про це пише "Дождь".
Він вважає, що на окупованих територіях є люди, які "шкодять росії" і вони повинні бути "відправлені до Сибіру на перевиховання". Медведєв наголосив, що росія повинна переконати мешканців окупованих регіонів, що "повернулася назавжди".
Якщо це люди, які шкодять росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так. На перевиховання до виправно-трудових таборів, - сказав він.
Нагадаємо, у прифронтових населених пунктах, таких як Мелітополь та Бердянськ, де триває окупація російськими військами, реєструється факт затримань громадян на вулицях. Після цього затримані особи можуть бути незаконно звинувачені у тероризмі.
по темі
Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області
Міжнародні експерти з права надіслали офіційне звернення представникам країн G7
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила щонайменше 216 військових льотчиків
Російський окупант та пропагандист Андрій Морозов, відомий як "Мурз", покінчив життя самогубством
Які нові обмеження для кремля підготували європейські чиновники? Чи проголосує "за" Угорщина і які способи постачання зброї в Україну пропонує ЄС?