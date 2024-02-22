Міністр у справах президента Польщі Анджей Дера повідомив, що президент Анджей Дуда підтримує ідею переговорів, запропонованих президентом України Володимиром Зеленським, для вирішення ситуації на кордоні.

В ефірі TVN24 він зазначив, що польський президент підтримує діалог між аграріями та українською стороною, а саму ситуацію вважає "катастрофічною з обох сторін".

Пан президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні, цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією — це результат війни, — додав посадовець.

Дера висловив думку, що зустріч урядів двох країн на кордоні може бути не найбезпечнішою, але краще провести переговори у Варшаві, Жешуві чи Любліні. Однак він розуміє символізм такої зустрічі на кордоні.

Нагадаємо, майже половина поляків у певній мірі вважає, що війна росії проти України може поширитися на їх країну, свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.