Колишнього футболіста "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса засудили до 4,5 років позбавлення волі.

​Одного з найтитулованіших футболістів світу заарештували в січні минулого року після того, як на нього написала заяву мешканка Каталонії.

23-річна дівчина запевняла, що він знущався з неї в туалеті елітного нічного клубу в Барселоні 31 грудня 2022 року. Постраждала розповіла, що бразилець завів її в туалет, повалив на підлогу, змусив зробити йому мінет, підняв з підлоги та зґвалтував.

Сам спортсмен відкидав усі звинувачення та наполягав, що інтимна близькість була за взаємною згодою.

Після цього футболіста відправили до СІЗО. Просидівши там близько півроку, він почав планувати втечу - хотів добитися "домашнього арешту", а потім відлетіти на приватному літаку на батьківщину, бо між Бразилією та Іспанією немає договору про екстрадицію.

Про свої грандіозні плани Алвес розповів співкамерникам. А ті, своєю чергою, охоронцям. Цю інформацію одразу передали служителям Феміди. Сьогодні спортсмена засудили до реального терміну - суддя відмовив у заставі та можливості умовного терміну, бо Дані намагався втекти.

Алвес вважається найтитулованішим футболістом у світі - він завоював 43 трофеї за кар'єру на рівні збірної та клубів. Алвес грав за "Барселону", "Ювентус", ПСЖ, збірну Бразилії.