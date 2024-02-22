Зеленський вніс у Раду законопроект про демобілізацію строковиків [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Наразі документ направили на розгляд комітету з нацбезпеки.
У законопроекті не зазначено жодних термінів такої демобілізації. Йдеться лише про те, що вона відбуватиметься за указом президента.
Військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України.
Мова про тих військових, які служили термінову службу на початок вторгнення і яких залишили після цього служити безстроково.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що про демобілізацію військових можна буде говорити лише після закінчення війни, але захисники зможуть отримувати відпустки чи часткове звільнення.
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