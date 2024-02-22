Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів. Про це повідомили Суспільному джерела у правоохоронних органах.

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

Опубліковане відео, на якому правоохоронці дістають гроші з двох коробок.