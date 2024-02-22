У ексголови Чернігівської обласної ВЛК знайшли мільйон доларів (відео) [ Редагувати ]
Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів. Про це повідомили Суспільному джерела у правоохоронних органах.
Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.
Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.
Затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.
Опубліковане відео, на якому правоохоронці дістають гроші з двох коробок.
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