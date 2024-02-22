Угода про "гарантії безпеки" Італії з Україною "не матиме юридичної сили" і є "політичною та символічною". Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на слуханнях у Сенаті, передає Agenzia Nova.

Італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже пішли Франція та Німеччина, і "угода, яку ми обговорюємо, підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", а також її шляхи європейської інтеграції. У проекті угоди також підтверджується беззастережне засудження російської агресії.

Як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, (у документі передбачена - ред.) допомога в економічній сфері, зобов'язання щодо відновлення Одеси, гуманітарна підтримка, захист критично важливих інфраструктур. Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва - у Європейському Союзі.

Угода "не матиме юридичної сили" та "не вимагатиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повну участь парламенту", заявив Таяні.

На думку глави МЗС, цінність угоди, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичною та символічною" та посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право".

Україна - це країна, в яку вторглися з порушенням міжнародного права, і якщо залишити це поза увагою, у світі завжди діятиме закон найсильнішого. Ми захищаємо принципи. Ми підтримуємо країну, деякі частини якої, я маю на увазі електромережу, руйнуються. Цивільне населення, позбавлене енергії, ризикує пережити драматичні моменти у зимовий період. Реконструкція ділиться на два етапи: під час війни та післявоєнний. Якщо війна триватиме роками, її окремі частини необхідно буде реконструювати, наприклад електромережу, щоб дозволити цивільному населенню жити і не загинути. Далі є ще низка ініціатив на майбутнє.

Міністр Таяні заявив, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні головуватиме на віртуальній зустрічі лідерів G7 24 лютого, в якій також візьме участь президент України Зеленський.

Нагадаємо, Україна підписала аналогічні угоди з Британією, Німеччиною та Францією.