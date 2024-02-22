Окупанти обстріляли ТЕС ДТЕК: шістьох енергетиків поранено [ Редагувати ]
У четвер, 22 лютого, російські війська обстріляли прифронтову ТЕС, внаслідок чого поранено шістьох енергетиків. Про це повідомляє ДТЕК.
"Сьогодні росія атакувала прифронтову ТЕС: шістьох наших колег поранено.
Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки", - повідомляє ДТЕК.
З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів нагадує компанія.
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