Російські війська з грудня 2023 року випустили по Україні вже понад 20 північнокорейських засобів ураження, зокрема балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24). Про це повідомляє СБУ.

Російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет Hwasong-11. Внаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних отримали тяжкі поранення.

Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 - перебувають у важкому стані.

Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Слідчі СБУ встановлюють логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію росії.

Раніше повідомлялося, що Іран начебто надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.