Іспанська газета El Periodico опублікувала скан українського паспорта російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав до України військовий гелікоптер Мі-8 ЗС рф.

В українському паспорті зазначено, що перебіжчика звуть Ігор Шевченко, він народився у Донецьку у вересні 1990 року.

El Periodico пише, що із цим паспортом Максим Кузьмінов в'їхав до Іспанії у жовтні 2023 року. Іспанські спецслужби намагаються з'ясувати, чи виданий паспорт українською владою і хто в Іспанії про це знав.

19 лютого ЗМІ повідомили, що 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса застрелили чоловіка, за документами, йдеться про 33-річного українця. Джерела іспанських ЗМІ пізніше розповіли, що документи були підробленими, а загиблий - Максим Кузьмінов, йому 28 років, і він є громадянином росії.

Факт смерті російського льотчика підтвердили у ГУР Міноборони України. Секретар РНБО України Олексій Данілов говорив, що українська влада пропонувала Кузьмінову залишитися в Україні після його втечі з росії, однак той відмовився і через деякий час переїхав до Іспанії.

Про те, що російський льотчик викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, у вересні 2023 року заявив голова ГУР Кирило Буданов. Пізніше Максим Кузьмінов виступив на прес-конференції у Києві, де пояснив своє рішення негативним ставленням до російського вторгнення в Україну.