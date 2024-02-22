Куди звертатися, якщо іноземець, який проходив військову службу в Україні, потрапив до полону рф. Відповідну пам'ятку випустила громадська організація "Український центр захисту прав".

Якщо іноземці або особи без громадянства, які проходили військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях України, потрапили до полону рф, перше, що потрібно - це встановити факт позбавлення особи особистої свободи.

При Мінреінтеграції утворена Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Ця Комісія ухвалює рішення:

про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

чи про непідтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Рішення Комісії вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що є підставою для отримання особою та членами її сім’ї відповідних пільг і компенсацій.

До таких пільг і компенсацій належать:

щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень під час перебування особи в полоні;

одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень після звільнення;

медична та реабілітаційна, у тому числі психологічна допомога, та санаторно-курортне лікування осіб після звільнення;

відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їхніх прав і законних інтересів, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання осіб після звільнення.

Іноземець або особа без громадянства, який на момент позбавлення особистої свободи проходив в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, або член сім’ї такої особи, подають заяву, до якої додають:

довідку Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, командира підрозділу ЗС, іншого військового формування, оформлену за зразком та у порядку, встановленими КМУ, про перебування особи у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа проходила військову службу у ЗС та інших військових формуваннях;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

У разі якщо до Комісії звертається член сім’ї такої особи, він має додати до заяви документи, які підтверджують, що заявник відповідно до Сімейного кодексу України є членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Рішення про встановлення факту позбавлення особи або члена її сім’ї особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України може бути скасовано Комісією з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що утворена при Мінреінтеграції.

У разі скасування рішення виплачені особі як грошова допомога кошти підлягають поверненню у місячний строк після отримання відповідної вимоги від Мінреінтеграції, або, коли зазначені кошти не повертаються добровільно, вони стягуються Мінреінтеграції в судовому порядку.

Нагадаємо, Міноборони спростило систему виплат сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених військових.