ЗСУ продовжуть утримувати плацдарм у Кринках - Зеленський [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Ставка. Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова.
Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога.
Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.
Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - написав Зеленський у соцмережах.
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