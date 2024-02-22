Бундестаг відхилив резолюцію про постачання Україні крилатих ракет Taurus [ Редагувати ]
Бундестаг (нижня палата німецького парламенту) проголосував проти резолюції про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Підтримали резолюцію 182 депутати, проти виступили 480, ще 5 парламентаріїв утрималися від голосування. Трансляцію вів телеканал Welt.
Документ був підготовлений опозиційними Християнським демократичним союзом та Християнсько-соціальним союзом. У ньому зазначалося, що росія "загрожує миру та безпеці у всій Європі та в усьому світі". У резолюції йшлося:
Фракція віддана підтримці України за допомогою негайного постачання запитаних систем озброєння, що є в Німеччині, включаючи крилату ракету Taurus, а також боєприпасів.
Bild писала, що німецька влада не хоче постачати Україні ракети Taurus через побоювання, що вони будуть використані для завдання ударів по території росії.
10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британських Storm Shadow, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший.
Крилата ракета Taurus запускається з винищувача, вона може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Ракети цього типу вважаються вкрай ефективними ураження захищених цілей, як-от командні бункери чи склади боєприпасів.
по темі
МЗС Еквадору підтвердило рішення не відправляти військову техніку в Україну. Причина - погрози росії заблокувати імпорт бананів
Данія та Україна підписали 10-річну угоду з безпеки. Про це оголосила прем'єр-міністр королівства Метте Фредеріксен і анонсувала військову допомогу Києву на 1,7 млрд крон ($250 млн)
Уряд Швеції оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 млрд шведських крон (630 млн євро). Цей пакет вже є 15-м, який Швеція надсилає Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, висловлюючи обурення можливістю війни з росією, закликав Європу та НАТО активно готуватися до "найгіршого сценарію"
Повний текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та ФРН, підписаний президентом Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцем у п'ятницю, 16 лютого, у Берліні, опублікували на сайті Офісу президента України