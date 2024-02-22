Бундестаг (нижня палата німецького парламенту) проголосував проти резолюції про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Підтримали резолюцію 182 депутати, проти виступили 480, ще 5 парламентаріїв утрималися від голосування. Трансляцію вів телеканал Welt.

Документ був підготовлений опозиційними Християнським демократичним союзом та Християнсько-соціальним союзом. У ньому зазначалося, що росія "загрожує миру та безпеці у всій Європі та в усьому світі". У резолюції йшлося:

Фракція віддана підтримці України за допомогою негайного постачання запитаних систем озброєння, що є в Німеччині, включаючи крилату ракету Taurus, а також боєприпасів.

Bild писала, що німецька влада не хоче постачати Україні ракети Taurus через побоювання, що вони будуть використані для завдання ударів по території росії.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британських Storm Shadow, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача, вона може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Ракети цього типу вважаються вкрай ефективними ураження захищених цілей, як-от командні бункери чи склади боєприпасів.