Данія та Україна підписали 10-річну угоду з безпеки. Про це оголосила прем'єр-міністр королівства Метте Фредеріксен і анонсувала військову допомогу Києву на 1,7 млрд крон ($250 млн).

Угода передбачає, що "майбутню військову та цивільну підтримку буде встановлено в рамках двосторонньої політичної угоди на 10 років", йдеться в заяві МЗС Данії. Кошти виділятимуться з данського фонду допомоги Україні, обсяг якого зараз оцінюється в 69,1 млрд крон ($10 млрд).

"Час не допомагає Україні, на полі бою тільки дія має значення", - заявив Фредеріксен на прес-конференції.

Міністр оборони королівства Троельс Лунд Поульсен заявив, що допомога обсягом 1,7 млрд крон включатиме засоби протиповітряної оборони, безпілотники та 15 тис. снарядів для артилерії. І пообіцяв передати Києву винищувачі F-16 влітку.

Прем'єр Данії раніше заявила, що королівство передало Україні всю свою артилерію. І закликала інших союзників Києва вчинити так само.

Данія у серпні 2023 року пообіцяла відправити 19 винищувачів F-16 Україні. США схвалили Данії та Нідерландам передачу Києву своїх літаків. Ці дві країни також займаються навчанням українських пілотів. Крім них, винищувачі має намір надати Норвегія. Бельгія планує направити Україні F-16 до 2025 року.

Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.

24 серпня Норвегія оголосила, що передасть Україні винищувачі F-16. Скільки та в які терміни, не уточнюється.