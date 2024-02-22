У Запоріжжі та громадах області запровадять суворіші перевірки документів у мешканців, особлива увага приділятиметься переселенцям. Відповідне рішення ухвалила Ради оборони Запорізької області. Про це на брифінгу заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Головна мета перевірок - виявити диверсійно-розвідувальні групи, що діють на території Запорізької області. У прифронтовому Запоріжжі відзначається високий рівень міграції населення. Для допомоги силовим структурам планується провести ідентифікацію мешканців та визначити, хто проживає в якихось будинках та квартирах.

Федоров нагадав, що відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану" громадяни повинні завжди мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх можуть перевіряти як на блокпостах на дорогах регіону, так і піші мобільні патрулі у місті та громадах.

Підозрілих осіб доставлятимуть у фільтраційні пункти для додаткової перевірки. Очільник Запоріжжя наголосив, що на території обласного центру мешкає майже 200 тисяч переселенців.

Нагадаємо, заступника голови Запорізької облради затримали на хабарі.