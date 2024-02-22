Польща розблокує пропуск військових і гуманітарних вантажів в Україну. Але не зерна. Для цього пункти перетину кордону з Україною, а також ділянки автомобільних та залізничних доріг оголосять "критично важливою інфраструктурою" Польщі. Про це оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога досягнуть української сторони без будь-яких затримок, ми включимо пункти перетину кордону з Україною... до переліку об’єктів критичної інфраструктури... Це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону та на під'їзних коліях та шляхах до кордону з Україною.

За його словами, це питання найближчих кількох годин. Туск закликав відокремити питання "прямої підтримки України та захисту польських фермерів та польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".

При цьому польський прем’єр наголосив, що Варшава не допустить, щоб на польсько-українському кордоні діяли "ті, хто відкрито і безсоромно підтримує путіна, служить російській пропаганді і дискредитує польську державу, дискредитує поляків, а також дискредитує протестувальників, скориставшись протестами фермерів".