У четвер, 22 лютого, в Одесі в тестовому режимі було запущено аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів. Про це повідомляє Одеська ОВА.

Як розповіли у відомстві, перші регулярні рейси планують запустити вже з 1 березня. Вартість поїздки буде 800 гривень. Знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

Розклад відправлення:

08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів;

19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна).

Орієнтовно, у дорозі пасажири будуть знаходитись 4 години, це час разом із проходженням всіх митних процедур.

Раніше ми писали про те, що Польща розблокує перепуск військових і гуманітарних вантажів в Україну.