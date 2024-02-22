З Одеси до Кишинева запустять аеротрансфер: графік та вартість проїзду [ Редагувати ]
У четвер, 22 лютого, в Одесі в тестовому режимі було запущено аеротрансфер до молдовського аеропорту Кишинів. Про це повідомляє Одеська ОВА.
Як розповіли у відомстві, перші регулярні рейси планують запустити вже з 1 березня. Вартість поїздки буде 800 гривень. Знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.
Розклад відправлення:
- 08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів;
- 19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна).
Орієнтовно, у дорозі пасажири будуть знаходитись 4 години, це час разом із проходженням всіх митних процедур.
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