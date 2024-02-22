У четвер, 22 лютого, Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Про це повідомляє The Guardian.

ЗСУ, зокрема, отримають протитанкову зброю.

Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет "Брімстоун" як подальше посилення захисту України.

За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.

Раніше ми писали про те, що Великобританія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер Олексій Навальний.