Бундестаг підтримав проект резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні. Про це повідомляється у Facebook народного депутата України Єгора Чернєва, який був присутнім на голосуванні.

Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Taurus.

Він розповів, що проєкт резолюції винесли на розгляд Бундестагу депутати від правлячої коаліції. Схожий заклик опозиційних депутатів відхилили раніше сьогодні.

Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британських Storm Shadow, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача, вона може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Ракети цього типу вважаються вкрай ефективними ураження захищених цілей, як-от командні бункери чи склади боєприпасів.