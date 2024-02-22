Щочетверга у вечірньому ефірі на телеканалі "Інтер" дивіться "Акцент".

Ми знову будемо говорити на головні теми, які сьогодні важливі для України та світу.

Війна, армія, енергія, безпека, гроші - всі ці аспекти стануть темою для обговорень у студії. Також будемо говорити й про допомогу партнерів та земельні питання.

Не пропустіть! "Акцент" щочетверга, о 22:15 у марафоні "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".