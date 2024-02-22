У четвер, 22 лютого, в ефірі "Єдині головне" на телеканалі "Інтер" о 20:00 ми підіб'ємо підсумки тижня.

Наші кореспонденти розповідатимуть про події на кордоні з Польщею, де фермери посилюють протести: перекривають залізницю, блокують гуманітарку, військову техніку та розсипають українське зерно. Акції стають жорсткішими, а заступник міністра сільського господарства Польщі висуває ультиматуми.

Будемо розбиратись, хто роздмухує вогонь протестних настроїв? І як домовитися з поляками про розблокування кордону?

Окрім цього, у підсумковому випуску ви побачите, як зміниться ситуація на фронті після відходу ЗСУ з Авдіївки? Наші захисники та міжнародні експерти дадуть свою оцінку усьому, що відбувається.

А також дивіться про те, де переховуються ось уже 10 років Янукович і компанія? Та кого з прибічників президента-втікача вже немає серед живих? Всі деталі у випуску о 20:00.