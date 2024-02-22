Бойова частина не здетонувала: під Києвом знайшли залишки "Шахеда" (відео) [ Редагувати ]
На околиці Києва було виявлено залишки збитого "Шахеда" з бойовою частиною, яка не здетонувала. Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.
Правоохоронцям довелося знищити дрон.
З повідомленням про підозрілий предмет до поліції Києва звернувся місцевий житель. Він розповів, що прогулювався і помітив на землі частину предмета, схожого на безпілотний літальний апарат, який використовують окупанти під час атаки на міста України.
На місце виклику прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, де виявили уламки безпілотного літального апарату "Шахед" та його бойову частину, яка не здетонувала.
Правоохоронці огородили небезпечне місце, а поліцейські вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника і доставили його в безпечне місце, де знищили.
Нагадаємо, вдень вівторка, 20 лютого, російська федерація завдала удару по Харківській області. Цього разу росіяни запустили дрон-камікадзе.
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