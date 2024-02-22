У четвер, 22 лютого, на бульварі Тараса Шевченка в Києві відбулося пошкодження тепломережі. Близько 220 житлових будинків залишилися без можливості отримати опалення та гарячу воду через наслідки цієї аварії.

Про це повідомили в КМДА.

Фахівці "Київтеплоенерго" усувають експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка. На час проведення ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинять до близько 220 житлових будинків.

Як зазначили у КМДА, наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

Зазначається, що завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби.

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