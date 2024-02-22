Я б хотів почути від канцлера Шольца, що за проблема у нього з передачею "Таурусів"!

Стоп-слово "Таурус". Німецький Бундестаг закликав уряд надати Україні системи озброєння великої дальності. Але без згадки про німецькі крилаті ракети. За дебатами, які переросли у парламентську сварку - спостерігала Тетяна Логунова.

Сьогоднішній парламентський день мав стати символом підтримки України. Партії, що входять до німецької урядової коаліції, запланували дебати, присвячені 10 річниці російської війни проти України. І підготували для голосування подання про надання Україні додаткової військової допомоги. А саме боєприпасів та систем озброєння великої дальності, які б дозволили українському війську завдавати ударів по стратегічно важливих цілях в російському тилу. Утім, у порядок денний втрутилися опозиціонери. Християнські демократи уважно почитали документ і не зрозуміли про які ж далекобійні системи йдеться. І швидко винесли у сесійну залу власне подання про передачу Україні "Таурусів".

Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-Демократичного Союзу:

Україні необхідно озброєння. Колеги з урядової коаліції, я прошу кожного з вас підтримати наше подання і нарешті змусити уряд передати Україні далекобійні крилаті ракети "Таурус".

Це рішення парламент очікувано не підтримав - партійна дисципліна не дозволяє урядовим партіям голосувати за подання опозиції. Утім, християнські демократи не здалися. І коли коаліційні партії представляли вже свій документ, допитували кожного доповідача, про які далекобійні системи йде мова. Це "Тауруси", чи ні?

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Я не знаю! Я не можу відповісти на це питання. Я читав це подання, його автори мали свої причини сформулювати так.

На це питання опозиціонерам не зміг відповісти ані міністр оборони, ані представники коаліційних партій. Тож вони вирішили звернутися особисто до канцлера Олафа Шольца.

Йоганн Вадефуль, заступник голови фракції ХДС/ХСС в Бундестазі:

Я б хотів почути від канцлера Шольца, що за проблема у нього з передачею "Таурусів"! Цього ніхто не знає! Ми не чули жодного раціонально пояснення! Все пояснити можна публічно або непублічно. Але українці й ми, депутати Бундестагу, мусимо знати, чому у поданні керівної коаліції немає слова "Таурус"!

В результаті, після довгих дебатів, німецький парламент підтримав подання коаліції. З формулюванням "надати Україні системи озброєння великої дальності". Без уточнення, які саме.

Остаточне рішення про передачу того чи іншого виду озброєнь ухвалює уряд. На чолі з канцлером Німеччини. Позиція Олафа Шольца поки не змінилася. Він і досі не готовий надавати Україні далекобійні крилаті ракети. Мовляв, для цього потрібен "правильний момент".