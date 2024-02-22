В Чехії вже активно проводиться електронна реєстрація для тих, хто бажає продовжити свій тимчасовий захист до 2025 року. Важливо враховувати, що статус може бути не продовжений та анульований для українців, які мають візу в іншій країні.

Які є винятки із цього правила, повідомляють в МВС Чехії для українців Naši Ukrajinci.

Чехія не надає тимчасовий захист, якщо людина вже користувалася цим статусом в іншій країні або має відриті візи, включаючи Канаду чи Британію.

На сторінці для українців зазначається, що якщо людина має тимчасовий захист у Чехії, а також візу в іншій країні, це може призвести до того, що вона не зможе продовжити свій статус.

Будь-яка віза на перебування довше, ніж 90 днів, означає анулювання тимчасового захисту та є перешкодою для його продовження.

До таких віз відносяться, наприклад, канадські візи W1, видані після 10 лютого 2023 року або всі візи ''Ukraine Scheme'', видані Великою Британією.

Але існують винятки:

канадські візи W1, які були видані до 10 лютого 2023 року;

канадські візи V1;

візи США - Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' візи Великобританії з дійсністю до 6 місяців.

Раніше ми писали про те, що Чехія знайшла за кордоном 800 тис. артилерійських снарядів для України.