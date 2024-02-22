Зарплата у 40 тисяч гривень, а робочих рук немає! Кадровий голод нині в Україні чи не у всіх сферах - промисловість, торгівля, освіта і медицина. Перекрити дефіцит кадрів, навіть за допомогою переселенців, не можуть у Дніпрі. У ситуації на ринку праці міста розбиралася Олена Мендалюк.

Пані Ірина - інженер-технолог, має понад 40 років стажу, на пенсії вже. Але зараз знову вийшла на роботу.

Ірина Кузнецова - інженер-технолог:

Люди мене покликали, попросили повернутися. Тому що дуже велика нестача спеціалістів і працівників, самі розумієте, чому.

До великої війни на цьому промисловому підприємстві налічувалося майже дві тисячі працівників, нині ж трохи більше 400. Ірина розповідає, сама була вимушена піти звідси 10 років тому, з особистих причин. Працювала на іншому виробництві, але на прохання повернутися - без вагань погодилась.

Ірина Кузнецова - інженер-технолог:

Я з одного підприємства пішла, на друге підприємство пішла. Я можу вам сказати одне, що війна вимиває молоді кадри, і це не може не позначитися на нашій промисловості. За великим рахунком, я пенсіонер, я заробила на свій законний відпочинок, але я маю зараз працювати, замінити тих, хто пішов, які молоді, і їх тут немає.

Кадровий голод на підприємстві відчувають останні два роки. Торік з майже 30 практикантів - половина залишилося тут працювати, але і це ситуації не рятує, розповідають у відділі кадрів. Нині мають з пів сотні вакансій.

Тетяна Ханцель - керівниця відділу кадрів:

Налагоджувач верстатів - зарплата 40 тисяч у середньому, токар - 30. Такий рівень зарплат. Інженер-технолог - 20-25. Працюємо напружено через велику нестачу фахівців. Для виконання завдань, поставлених перед нами сьогодні, потрібні висококваліфіковані спеціалісти.

Потерпає від нестачі кадрів і торговельна сфера.

Анна Ворошилова - начальник відділу навчання та розвитку персоналу компанії:

На самому початку нас покинули 4,5 тисячі працівників персоналу, а потім стало зрозуміло, що плинність персоналу - динамічна.

Від касирів і до керівного складу шукають в одній із найбільших торговельних мереж. Розповідають, за два роки працевлаштували 24 тисячі осіб, серед них чимало переселенців. Людмила з Рубіжного. Останні роки працювала у газовій компанії. Евакуювавшись до Дніпра довелося перепрофілюватися.

Жінка розповідає, під час вибору роботи, однією з головних умов було офіційне працевлаштування, бо це і соціальні гарантії, і робочий стаж. Навчання і стажування пройшла доволі швидко.

Людмила Юдіна - касирка:

Як вам сказати, зарплата завжди хочеться більше, але зарплата нормальна, я не скажу, що дуже маленька, але хочеться більше - зарплата гідна.

Не більше двох тижнів пішло на пошук роботи в Олега. Чоловік з Сєверодонецька. З дизайнера і ландшафтного архітектора довелося перепрофілюватися в охоронці.

Олег Твердохлєбов - охоронець:

Я багато займався у такій сфері як будівництво. Зараз ця сфера не стабільна, і здоров'я не дозволяє. Тому вибрав таку роботу, і все мені досі подобається.

Головне, кажуть у торговельній мережі, мати бажання. Всьому іншому навчать.

Анна Ворошилова - начальник відділу навчання та розвитку персоналу компанії:

Ми приймаємо людей, якщо у них освіта зі школою, а потім ми уже для себе готуємо кадри, які потім виростають до керівників вищого рівня. У нас є навчальні центри по всій Україні.

Дніпро - лідер з працевлаштування переселенців - зі 180 тисяч - 60 відсотків знаходять роботу. Але вакантні місця є ще чи не у всіх сферах.

Тетяна Янушкевич - начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради:

У торгівлі є дуже велика потреба в працівниках - це касири по всіх торговельних мережах, що стосується промисловості - то робітничі спеціальності. Потрібні вчителі - фізика, математика, література. Якщо вести мову про медичні заклади, то також медичний персонал необхідний. Якщо говорити про адміністративні заклади, салони краси, майстри манікюру, також є вакансії.

За підрахунками уряду, у найближчі роки Україна матиме критичний брак працівників.