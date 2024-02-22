Ринок праці: яка ситуація з роботою у Дніпрі [ Редагувати ]
Зарплата у 40 тисяч гривень, а робочих рук немає! Кадровий голод нині в Україні чи не у всіх сферах - промисловість, торгівля, освіта і медицина. Перекрити дефіцит кадрів, навіть за допомогою переселенців, не можуть у Дніпрі. У ситуації на ринку праці міста розбиралася Олена Мендалюк.
Пані Ірина - інженер-технолог, має понад 40 років стажу, на пенсії вже. Але зараз знову вийшла на роботу.
Ірина Кузнецова - інженер-технолог:
Люди мене покликали, попросили повернутися. Тому що дуже велика нестача спеціалістів і працівників, самі розумієте, чому.
До великої війни на цьому промисловому підприємстві налічувалося майже дві тисячі працівників, нині ж трохи більше 400. Ірина розповідає, сама була вимушена піти звідси 10 років тому, з особистих причин. Працювала на іншому виробництві, але на прохання повернутися - без вагань погодилась.
Ірина Кузнецова - інженер-технолог:
Я з одного підприємства пішла, на друге підприємство пішла. Я можу вам сказати одне, що війна вимиває молоді кадри, і це не може не позначитися на нашій промисловості. За великим рахунком, я пенсіонер, я заробила на свій законний відпочинок, але я маю зараз працювати, замінити тих, хто пішов, які молоді, і їх тут немає.
Кадровий голод на підприємстві відчувають останні два роки. Торік з майже 30 практикантів - половина залишилося тут працювати, але і це ситуації не рятує, розповідають у відділі кадрів. Нині мають з пів сотні вакансій.
Тетяна Ханцель - керівниця відділу кадрів:
Налагоджувач верстатів - зарплата 40 тисяч у середньому, токар - 30. Такий рівень зарплат. Інженер-технолог - 20-25. Працюємо напружено через велику нестачу фахівців. Для виконання завдань, поставлених перед нами сьогодні, потрібні висококваліфіковані спеціалісти.
Потерпає від нестачі кадрів і торговельна сфера.
Анна Ворошилова - начальник відділу навчання та розвитку персоналу компанії:
На самому початку нас покинули 4,5 тисячі працівників персоналу, а потім стало зрозуміло, що плинність персоналу - динамічна.
Від касирів і до керівного складу шукають в одній із найбільших торговельних мереж. Розповідають, за два роки працевлаштували 24 тисячі осіб, серед них чимало переселенців. Людмила з Рубіжного. Останні роки працювала у газовій компанії. Евакуювавшись до Дніпра довелося перепрофілюватися.
Жінка розповідає, під час вибору роботи, однією з головних умов було офіційне працевлаштування, бо це і соціальні гарантії, і робочий стаж. Навчання і стажування пройшла доволі швидко.
Людмила Юдіна - касирка:
Як вам сказати, зарплата завжди хочеться більше, але зарплата нормальна, я не скажу, що дуже маленька, але хочеться більше - зарплата гідна.
Не більше двох тижнів пішло на пошук роботи в Олега. Чоловік з Сєверодонецька. З дизайнера і ландшафтного архітектора довелося перепрофілюватися в охоронці.
Олег Твердохлєбов - охоронець:
Я багато займався у такій сфері як будівництво. Зараз ця сфера не стабільна, і здоров'я не дозволяє. Тому вибрав таку роботу, і все мені досі подобається.
Головне, кажуть у торговельній мережі, мати бажання. Всьому іншому навчать.
Анна Ворошилова - начальник відділу навчання та розвитку персоналу компанії:
Ми приймаємо людей, якщо у них освіта зі школою, а потім ми уже для себе готуємо кадри, які потім виростають до керівників вищого рівня. У нас є навчальні центри по всій Україні.
Дніпро - лідер з працевлаштування переселенців - зі 180 тисяч - 60 відсотків знаходять роботу. Але вакантні місця є ще чи не у всіх сферах.
Тетяна Янушкевич - начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради:
У торгівлі є дуже велика потреба в працівниках - це касири по всіх торговельних мережах, що стосується промисловості - то робітничі спеціальності. Потрібні вчителі - фізика, математика, література. Якщо вести мову про медичні заклади, то також медичний персонал необхідний. Якщо говорити про адміністративні заклади, салони краси, майстри манікюру, також є вакансії.
За підрахунками уряду, у найближчі роки Україна матиме критичний брак працівників.
по темі
До них направляють "найтяжчих", і це стало їхнім "медичним профілем". Як змінилась робота Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова? Кому надають допомогу і чого найбільше потребують лікарі?
Кохання квітне й під час великої війни. Погляди, поцілунки, побачення, і шлюб. Українці створюють сім'ї навіть під обстрілами. Дехто робить це просто з фронту - онлайн. Хтось встигає звити родинне гніздечко за короткий тиждень відпустки.
Що таке житлові сертифікати, як їх використовувати людям, чиї домівки зруйновані під час війни? Роз'яснює голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко - далі.
Де брати гроші на відновлення постраждалих регіонів? На що насамперед витрачати міжнародну допомогу? Як пришвидшити антикорупційну реформу? Відповіді на ці питання напередодні шукали у Києві на форумі. Його учасники переконані: Україна здатна створити нове економічне диво. Що для цього потрібно?
Цими коштами не вдасться задовольнити цивільні потреби держави повною мірою - написав політик у блозі. Чим він керувався при розрахунках та які ще способи розглядають закордонні партнери, щоб закрити дефіцит бюджету?