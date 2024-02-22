На Авдіївському напрямку військові взяли в полон більше 10 окупантів: яка ситуація на сході [ Редагувати ]
У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУв "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку.
Я б сказав не потрібно концентруватися на Авдіївському напрямку, у нас є ще одна гаряча точка - це Мар'їнський напрямок. За свіжими даними, сьогодні за добу до 18:00 години лише на Марʼїнському напрямку, в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда, ворог за підтримки авіації намагався 31 раз прорвати оборону наших військ. Це за неповний день, до 18 години.
"При цьому, на Авдіївському напрямку зараз також гаряче. За сьогодні, до цього часу, наші захисники відбили 7 атак ворога в районі сіл Орлівка, Первомайське і Невельське", - додав він.
Ситуація є динамічною, на обох напрямках наші воїни вчора відновили по кілька позицій. Саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або були взяти в полон більше ніж 10 російських окупантів.
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