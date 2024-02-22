Як домовитися з поляками та що відбувається в Авдіївці: дивіться підсумки тижня у випуску "Єдині головне"

У четвер, 22 лютого, в ефірі "Єдині головне" на телеканалі "Інтер" о 20:00 ми підіб'ємо підсумки тижня