Від чого залежить рівень заробітної плати військового: замміністра оборони розповіла деталі [ Редагувати ]
У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла про те, наскільки зараз гостро стоїть війкове кадрове питання.
Взагалі питання війни стоїть гостро для всієї країни. Тому всі рішення, які приймаються тим чи іншими чином покликані збільшити спроможність країни захистити своїх громадян, свої кордони або повернутись до тих кордонів, до яких ми звикли.
Також вона розповіла, від чого залежить рівень заробітної плати військового.
Рівень зарплати є базовим. Відомий всім, мінімальний - це 20 100 грн. Потім у людини можуть бути доплати за особливості роботи. А також ті доплати, які мають військовослужбовці, які несуть службу на передовій. Це ті доплати, які держава дає своїм захисникам, щоб відзначити їх внесок і хоч якось балансувати ризик.
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