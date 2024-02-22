У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла про те, наскільки зараз гостро стоїть війкове кадрове питання.

Взагалі питання війни стоїть гостро для всієї країни. Тому всі рішення, які приймаються тим чи іншими чином покликані збільшити спроможність країни захистити своїх громадян, свої кордони або повернутись до тих кордонів, до яких ми звикли.

Також вона розповіла, від чого залежить рівень заробітної плати військового.