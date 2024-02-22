Перевірки ВПО: скільки людей втратили виплати через порушення [ Редагувати ]
У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик розповів, скільки було здійснено перевірок та скільки внутрішньопереміщених осіб втратили виплати через порушення.
За минулий рік у нас було проведено майже 12 тисяч перевірок за місцем проживання ВПО. За результатами перевірення у нас було виявлено майже 8 з половиною тисяч випадків відсутності ВПО за місцем проживання. Таким чином у бюджет було повернуто 12 млн грн.
Також він розповів про мету таких перевірок.
Ці перевірки спрямовані на оновлення та уточнення інформації про ВПО, щоб раціонально використовувати бюджетні кошти на тих, хто більше їх потребує. Якщо ми виявляємо, що за місцем проживання ВПО відсутня, тоді виплати їй припиняються. У неї є можливість цю виплату надалі відновити. Але, з метою, щоб ми могли її забезпечити й роботою, й іншими соціальними послугами, ми повинні знати де така внутрішньопереміщена особа перебуває.
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