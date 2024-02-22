У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик розповів, скільки було здійснено перевірок та скільки внутрішньопереміщених осіб втратили виплати через порушення.

За минулий рік у нас було проведено майже 12 тисяч перевірок за місцем проживання ВПО. За результатами перевірення у нас було виявлено майже 8 з половиною тисяч випадків відсутності ВПО за місцем проживання. Таким чином у бюджет було повернуто 12 млн грн.

Також він розповів про мету таких перевірок.