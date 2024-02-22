Бої на лінії фронту від Куп'янська до Кремінної активізувалися.

64 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни не припиняють наступ одразу на кількох напрямках. Найбільшу кількість атак Генштаб фіксує в районі Авдіївки. На околицях міста, поблизу Ласточкиного та Степового, силам оборони вдалося втримати позиції.

Тиснуть окупанти й на Мар'їнському напрямку. Там українські оборонці відбили 14 атак противника. Більше про ситуацію на східному фронті далі.

Бої на лінії фронту від Куп'янська до Кремінної активізувалися. Ворог щосили намагається прорвати нашу оборону. Це кадри "Азову". Бійці відбивають штурм на Кремінському напрямку. Окупанти задіяли танки й піхоту. Усе це наші захисники, за допомогою ударних дронів та артилерії, перетворили на брухт. Росіяни відступили, а воїни бригад "Азов" та "Буревій" провели зачистку позицій.

Деокуповані населені пункти Луганщини ворог засипає з артилерії та авіації. Руйнування щоденні.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Минулої доби ворог з мінометів та артилерії поцілив по Невському та Макіївці. Макіївка та Білогорівка зазнали пошкоджень внаслідок авіаційних ударів противника.

Людям, які залишилися на лінії вогню, правоохоронці систематично привозять гуманітарну допомогу. Та вмовляють евакуюватися.

А це кадри росіян з Волноваського району. Тут напередодні було знищено десятки ворожих армійців. Все сталося на полігоні під час шикування.

Четвертая рота. Полностью лежит. Шестая рота…Полностью.

На Лиманському напрямку минулої доби противник 6 разів атакував наші підрозділи. Невдало. А на Бахмутському напрямку напередодні наші оборонці відбили декілька ворожих атак. Це кадри 24-ої окремого штурмового батальйону "Айдар". На них наші оборонці вдалими скидами нищать російських армійців просто в їхніх сховках.

На Авдіївському напрямку російські штурми теж не припиняються.

Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ:

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог кидає усі сили на захоплення українських позицій. Підходи всіяні згорілою ворожою технікою та трупами росіян. Там, де росіяни не в змозі наступати, все нищать. Не припиняють гатити й по тилових містах Донеччини. Вдарили знову і по Добропіллю. Пошкоджені будинки, постраждали цивільні.

Михайло, житель Добропілля:

Было час ночи. Услышал звук шахеда. Как мопед гудит. Потом раздался взрыв. Мы спустились сюда. Потом второй взрыв. И через центральный выбежали в чем было. Вот это люди что-то одеты. Слава Богу, живы остались. А так… Все буде Україна!

Тим часом з прифронтових територій триває евакуація цивільних. Це відео волонтера на позивний "Голландець". Він евакуює мирних мешканців зі зруйнованого Соловйового.

Денис Христов, волонтер:

Троє сьогодні з Соловйова вивезли. Ну і от Ніколай. В нього вчора був другий день народження. Людина, яка вижила після прильоту.

Це кадри рятувальників з авдіївського напрямку. Бійці ДСНС вивозять родину із дітьми. Такі рейси відбуваються систематично. Лише з початку року з цього району евакуйовано 90 людей, з них 6 дітей.

Руїни, пожежище і нестерпний біль. Це кадри чергового рейсу "Білих Янголів" до Вугледару. Дорога, якою поліцейські їдуть до міста, постійно під обстрілом.

Прильоти від КАБ 500 або 250 майже завжди. Супроводжують поліцейських по цій дорозі.

Місто ворог перетворив на примару. Але й тут лишається понад сотня цивільних. Нині їм привезли гуманітарну допомогу.

Олег Кирницький, старший інспектор відділу комунікацій ГУНП у Донецькій обл.:

Особисто я вважав, що ось такий колодязний двір більш захищений, і тут можна укритися під час обстрілу, однак, як показує Вугледар - зовсім нічого тут не допоможе. Ось такі прильоти робляться наскрізь через будинки. Через верхні поверхи. І звісно ж, як це типово для росіян, напис на дверях чи на даху "Тут живуть люди" - не рятує.

І живуть ці люди нині у підвалах. Лише в моменти затишшя на кілька хвилин виходять на вулицю.

Ой, прильоти страшні. Сидимо так ото: бистренько вибігли, прибігли. Ми от дальше нікуди не ходимо.

В одному з кутків цього підвалу мешкала й пані Ірина. Через постійні обстріли та підземне життя у жінки почали відмовляти ноги, тож тепер вона наважилася на евакуацію.

Все будет нормально! - Ой, девочки! Тихо. Тихо, Іро. Подумай. Успокойся.

Правоохоронці доставили пенсіонерку до лікарні в Покровськ. Медики діагностували в неї важке запалення легень. Ще декілька днів і жінка могла померти. Тож своєчасна евакуація врятувала їй життя. І такі історії не поодинокі. Поліцейські вкотре нагадують не нехтувати безпекою і виїжджати в безпечні міста.