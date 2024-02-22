"Напроти понад сорокатисячне військо": чи може повторитись "Авдіївський сценарій" на Лимано-Купʼянському напрямку [ Редагувати ]
У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ, штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон" Іван Шевцов розповів про ситуацію на Лимано-Купʼянському напрямку.
На Лимано-Купʼянському напрямку обстановка постійно напружена. Постійно здійснюються штурмові дії, як поблизу населеного пункту Синьківка на Куп'янському напрямку, так і біля населених пунктів Терни, Ямполівка на Лиманському напрямку.
"Але якогось суттєвого збільшення сил та засобів ворога на даній ділянці немає. Зараз напроти нас понад сорокатисячне військо, але цього недостатньо для того, щоб провести потужні наступальні дії, які ворог здійснював навколо Авдіївки", - додав він.
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