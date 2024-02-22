Блокада українсько-польського кордону триває. В чергах на в'їзд в Україну вже скупчилося майже 2,5 тисячі вантажівок. Наразі польські фермери блокують шляхи до шести із 9 наявних пунктів пропуску. Зокрема, "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". За годину пропускають по кілька машин. Яка ситуація нині на КПП Львівщини - бачила Христина Гашенко. Далі її репортаж з пункту пропуску "Краківець".

Під свист і вигуки польських протестувальників та під пильним наглядом поліції із вагонів на колію учасники акції висипають зерно.

Браво! Браво!

Українське зерно, яке транзитом через Польщу везли далі в Європу, мітингарі висипали поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

На цю ситуацію відреагувала Еліза Дзвонкєвіч, Генеральна консулка Республіки Польща у Львові. На своїй сторінці у соцмережі дипломатка назвала ці події ганебними. Під дописом опублікувала фото картини подарованої українським митцем за допомогу поляків українцям після 24 лютого. Без провокацій, але з тими ж вимогами, польські мітингарі продовжують блокувати кордон. В чергах на виїзд із Польщі очікує вже дві з половиною тисячі вантажівок.

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" на в'їзд в Україну жодної фури зі звичайним вантажем. На майданчику лише ваговози із гуманітарною допомогою. Їх польські фермери наразі пропускають повз чергу.

Віталій, водій вантажівки:

Подаються списки, поліція під'їжджає, і нас забирають просто.

Водночас вантажівками, які прямують до України, забиті усі польські спецпарковки біля кордону.

Степан, водій вантажівки:

3 стоянки від Краківця в сторону Польщі, 3 стоянки забиті, що немає, де стати зовсім. Дуже складна там ситуація, машин там дуже багато, і діло в тому, що машин багато, і поляки перекривають автобан.

Блокування кордону неабияк дивує українських водіїв. Вони кажуть, до них поляки ставляться із розумінням.

Петро, водій вантажівки:

Там, де ми грузимося питають, яка обстановка, як там, що. Поляки добре відносяться. Я думаю, що це хтось спеціально все це робить, напевно, є якийсь руський вплив.

"Краківець-Корчова" - єдиний пропускний пункт на Львівщині, де виїзд вантажівок в Європу не заблоковано. Водії проїжджають за електронною чергою.

Юрій, водій вантажівки:

Трошки часу пройшло, 5-7 днів, бо велика кількість машин, наплив, через те воно так і виходить зараз.

Другу добу поспіль мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску проводять і українські перевізники. Вантажівки без причепів припарковані на узбіччі дороги. На них - плакати із закликом до співпраці та добросусідства.

Віктор, перевізник, учасник мирної акції протесту:

Це тільки влада по телевізору говорить, що ми за Україну, а насправді та маса, яка вийшла з плакатами, що вони проти України. Потрібно домовитися, щоб більше такого не повторювалося.

Українські перевізники спільно із поліцією та Укртрансбезпекою перевіряють, чи вантажівки на польській реєстрації справді стояли у черзі, а не об'їжджали її.

Михайло, перевізник, учасник мирної акції протесту:

Є такі випадки зафіксовані на інших переходах. Вони мають своїх людей, проїжджають елементарно. То ж не стоїть там щось таке. Відкрили їм лєнточку, чи що вони там мають, забрали ту фішку і все. Переважно в нічний період, і все.

Учасники акції зупиняють кожну вантажівку, яка прямує в Україну на іноземній реєстрації.

Що везе і якого числа завантаження було.

Декілька хвилин і водія учасники акції пропускають.

Олег, перевізник, учасник мирної акції протесту:

13 числа він був завантажений, 13 лютого, він простояв у черзі, поїхав, розминався і поїхав, тобто він поза чергою не об'їжджав.

Водії, які прямують в Європу, підтримують своїх колег. Кажуть, таку перевірку потрібно було розпочати раніше. Бо ж самі бачили, як польські вантажівки об'їжджали чергу.

Віталій, водій вантажівки:

На "Ягодині" я стояв не одноразово. Ангела - це одна з учасників протесту власниця фірми. Їх поляки пропускають, а ми стоїмо.

Щоб вирішити питання блокування Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні. Натомість прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів, що зустріч відбудеться не на кордоні, а у Варшаві 28 березня.