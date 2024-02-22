Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами.

Жорстка блокада на пунктах перетину кордону триває з 20 лютого. Кадри, які останніми днями транслють медіа, прямо кажучи шокують. Українське зерно, що вирощене під обстрілами, розсипане просто неба, змучені водії, що не одну добу очікують можливості продовжити шлях...

Втім, один кадр цілком може претендувати на номінацію "Розчарування року": плакат із написом: "путін, розберись з Україною, з Брюсселем, і нашим урядом". Те, що відбувається, змушує замислитися, а чи не має аграрний конфлікт яскравого політичного присмаку?

Про це сьогодні говорив і Президент України. Польських урядовців Володимир Зеленський покликав обговорити ситуацію прямо на кордоні.

Рух вантажівок з України на польському кордоні вперше заблокували торік у жовтні. Учасники акції поставили свої фури просто на дорозі. Мета - зупинити ввезення української агропродукції на територію Польщі. З українського боку кордону тоді утворилася величезна черга.

Час від часу деякі пункти пропуску страйкарі розблоковували. Згодом взагалі припинили акцію. Але 2 тижні тому - розпочався новий, потужніший протест. Важка сільгосптехніка перекрила транспортний рух через 3 пункти пропуску. А вже 20-го лютого були заблоковані всі прикордонні переїзди між Польщею та Україною.

Петро Олещук, експерт із міжнародної політики:

Ми маємо справу із торговельною війною, яка завуальована в достатньо специфічній формі протесту. Дуже велика небезпека те, що в цій історії прослідковується виразний проросійський слід, з'являються проросійські гасла на цих акціях, беруть участь люди, які проявляли себе як проросійські агітатори, і те, що польська влада дозволяє таким людям поводити себе вільно - це для самої Польщі дуже великий ризик.

На цих кадрах - зерно, яке радикально налаштовані протестувальники висипали з українських вантажівок на асфальт.

- Приїхала поліція, розводить руками. Щоб ви собі розуміли. Люди з болгаркою хотіли вирізати просто люка, зірвали пломбу і висипали пшеницю.

А це зерно висипане на залізничну колію.

Петро Олещук, експерт з міжнародної політики:

Мова йде не просто про блокаду, а про те, що пошкоджується власність, яка належить Україні. Те саме зерно, яке висипається. Польська влада ховає голову в пісок, і це дивно. Польща могла б відновити порядок та законність на власному кордоні, тому що мова йде про порушення конвенцій, законодавства.

Але ж важко запідозрити в недружності поляків, які прийняли в себе близько 3-х мільйонів біженців з України та підтримували нас від початку великої війни? Експерти наголошують - не варто розглядати цей протест як "Польща відвернулася від України". Бо це не вимоги фермерів! А суто політична акція.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Якщо подивитися на лідерів акцій протесту - фермерів, там переважна більшість прізвищ, які до аграрного середовища не мають відношення, вони є або очільниками партій, або партійними функціонерами, але ніяким чином не товаровиробники.

Ось лише одне з підтверджень. Серед учасників блокади - поляк Петр Панасюк. У себе в соцмережах він відкрито підтримує агресію рф. За участь в "інформаційно-пропагандистських спецопераціях росії" чоловік навіть потрапив до бази "Миротворець".

А ось інше фото. Напис на плакаті з польської перекладається як: "путін, розберися і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом". Щоправда, на цю провокацію поляки відреагували: відкрили кримінальні справи стосовно агресивно налаштованих протестувальників.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

Вчора польські колеги чітко підтвердили, що будуть робити все можливе для того, щоб не допустити більше таких інцидентів, були публічні вибачення. МЗС Польщі відреагував на дикий випадок з плакатом, де путіна до чогось закликають. Ми вбачаємо прямі порушення домовленостей з ЄС, порушення чинних угод з Польщею.

З боку польських аграріїв не може бути жодних претензій до України - переконаний колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.

Пьотр Кульпа, колишній член уряду Польщі, директор програми "Школа міністрів Київської школи державного управління ім. Сергія Нижнього":

Активна робота росії проявляється також у тому, щоб усе невдоволення європейських селян направити проти України. За офіційними даними, Україна купує у Польщі на 7 мільярдів більше агропродукції, ніж Польща в України.

До того ж - ані грама збіжжя, що протестувальники висипали на асфальт, не було призначено для польського ринку.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Навіть в умовах війни, в умовах окупованих територій, замінованих полів, відсутності будь-якої фінансової підтримки, ми все ж таки розвиваємо свій потенціал в аграрному напрямку, експортний потенціал в сторону Євросоюзу також має додаткові імпульси.

Водночас від блокади для України самі лише збитки.

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Втрати українського бізнесу, виробників, переробників, експортерів, логістичних компаній - майже півтора мільярда євро. Якщо в лютому буде продовжуватись така блокада, то Україна втратить близько 8 млрд гривень шляхом неоплачених митних зборів - і це лише те, чого не отримає держава у вигляді податків, а скільки бізнесу недоотримає своєї можливості не реалізувати ту чи іншу продукцію. Якщо ми не домовимося, буде вигравати завжди 3-тя сторона - ми знаємо, кому сьогодні вигідніше сіяти розбрат в країнах ЄС. Це країна-агресор росія.

Польські страйкарі, можливо, не помічають, але поки вони блокують на кордоні ввезення української агропродукції, на європейських ринках дедалі частіше виникає засилля товарів російського виробництва!

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Якщо порівнювати з показниками маркетингового року 22-23, умовно липень-грудень, то ми бачимо, тоді експортували в межах 1 мільйону тонн сировини аграрної росії. Зараз вже, 23-24 роки, втричі збільшилась присутність російського продовольства, і воно активно завозиться.

Пьотр Кульпа, колишній член уряду Польщі, директор програми "Школа міністрів Київської школи державного управління ім. Сергія Нижнього":

Європейський Союз має ухвалити рішення. Поляки та українці не в змозі з цією проблемою впоратися самі. А рішення очевидне. Україна постачала до війни 8 відсотків, а зараз близько 6 відсотків зерна на ринок ЄС. Тоді як росія - 14,5 відсотків. Вдумайтеся, якщо ввести ембарго, прибрати російське зерно з європейського ринку, цього вистачить, щоби вхід українського зерна на євроринок був безконфліктним.

Напередодні Володимир Зеленський записав відеозвернення до поляків. Закликав прем'єр-міністра і президента Польщі зустрітися на кордоні та якнайшвидше подолати кризу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Всі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. Ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом.

Президент Польщі Анджей Дуда вже підтримав ідею Володимира Зеленського про зустріч українського та польського урядів за участю представників Єврокомісії.

Тож, коли може відбутися зустріч? Прем'єр-міністр Польщі запрошення Президента України відхилив. Як пишуть польські ЗМІ, на думку Дональда Туска, такі перемовини матимуть радше символічне значення. Тоді як повноцінна зустріч на рівні урядів двох країн відбудеться 28 березня у Варшаві.

Натомість Туск додав, що вже протягом кількох годин прикордонні переходи, автомобільні дороги й залізниці на кордоні з Україною будуть внесені у перелік об'єктів критично важливої інфраструктури. По суті, це означатиме, що військова та гуманітарна допомога Україні буде надходити без затримок.