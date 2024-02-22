Іменами полеглих героїв почали називати вулиці на Харківщині. У селищі Пісочин вулицю перейменували іменем свого земляка Миколи Чалого. Йому завжди буде 38. Він пішов добровольцем у перші дні війни, воював у лавах Нацгвардії й героїчно загинув у бою під Кремінною. З рідними, побратимами та земляками бійця спілкувалися наші кореспонденти.

Пані Тетяна показує фото свого загиблого сина Миколи Чалого. Ось він маленький, а ось тут - разом із побратимами у звільненому Ізюмі.

Тетяна Чала, мати загиблого героя:

Це в садочку фотографували його. Це вдома на Новий рік. Це - коли вони до Ізюма вже зайшли, в Ізюмі. Це десь вони у зеленці були. Не знаю, чи в Балаклії. У Змієві вони були якийсь час.

Вже на третій день Великої війни Микола, нічого не сказавши рідним, разом з молодшим братом пішов на фронт. Спершу в тероборону. Далі - до лав Нацгвардії. Мати каже, ніколи не жалівся, переживав за батьків і вмовляв виїжджати з-під Харкова.

Тетяна Чала, мати загиблого героя:

Він казав: їдьте, мамо, невідомо, якщо зайдуть сюди, але вже потім, розумів, що Харків відстояли таки, ну все одно казав, що тікайте звідси. Завжди підтримував і завжди говорив: ви дивіться, ви якщо що, йдіть, лікуйтесь, ну такий був, завжди була підтримка батькам, звичайно.

У лавах Нацгвардії Микола Чалий брав участь у контрнаступі. І мріяв звільнити український Крим.

Тетяна Чала, мати загиблого героя:

Ось зараз це, а потім уже на Крим підемо! І щоразу кажу, Коль, ти там обережніше, не лізь, ближче до землі, він завжди відповідав: мама, це війна. Як буде, так і буде. Ось це його слова постійно. Він говорив: я дуже шкодую, що я у 14-му році не пішов, ось це його слова були.

Микола був одним із кращих у підрозділі, згадує його побратим на позивний Бур. У свої 38 років він був у гарній фізичній формі, спортивний і витривалий, пішов у штурмовий загін.

Позивний "Бур", боєць 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії України:

Відрізнявся він тим, що він був завжди попереду. Це був такий боєць, який сам рвався у бій. Нестримний, в нього стільки було енергії. Постійно займався, тренувався, стріляли, відпрацьовували різні штурми, напади. Це один з найкращих бійців був. Він був у нас у батальйоні у групі штурмової.

В одному з боїв під Кремінною 3-го лютого 2023-го Микола отримав смертельне поранення.

Позивний "Бур", боєць 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії України:

Кацапи спробували прорвати наш фронт, і нас закинули під Кремінну, у Серебрянське лісництво. Ну, заїхали ми у ліс, коли він ще був, і почали окопуватись. Почався бій. Відстрілялися. Почали дальше копати. Виїхав танк. Зробив пару пострілів. Осколок залетів Миколі під каску. Травма не сумісна з життям.

Побратими полеглого героя звернулися до селищної ради із проханням вшанувати ім'я героя.

Юрій Костенко, заступник голови Пісочинської селищної ради:

Коли звернулися побратими Миколи, неможливо ж було відказати, це питання вже стоїть в нас в громаді, воно обговорювалося в тому, щоби шанувати наших хлопців, які загинули, і в подальшому перейменовувати вулиці, де вони жили, де вони росли, на ім'я наших хлопців.

Іменем Миколи Чалого назвали вулицю та в'їзд у середмісті селища. Поруч - його школа.

Галина Карась, заступниця директора з виховної роботи Пісочинського ліцею:

Ми пам'ятаємо Колю, я особисто його навчала української мови і літератури з п'ятого по дев'ятий клас. Я пам'ятаю його як такого спокійного, врівноваженого, вихованого хлопця.

Місцеві жителі, йдучи вулицею із новими табличками, кажуть, пам'ятатимуть.

Галина, жителька селища Пісочин:

Повинні ми знати своїх героїв. Повинні. Ті, які віддають життя за нашу свободу. Без цієї русні.

На черзі ще декілька ініціатив з перейменування топонімів на честь полеглих героїв. А селище, де жив Микола, цього року вже передало українським військовим сім автомобілів.