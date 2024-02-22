У четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про те, яка обстановка на півдні країни.

Атаки продовжуються постійно. росіяни б'ють по населеним пунктам узбережжя, не припиняючи, цілий день. Сьогодні є, на жаль, один загиблий в селі Львове. Також поранений в Бериславі в наслідок атаки дрону-камікадзе. Чоловік 49 років отримав поранення. Щодо Львового, чоловік загинув на подвірʼї, загорілась його будівля, приїхали рятувальники гасити будівлю і, на жаль, виявили вже тіло цього чоловіка. І зараз чутно вибухи, Токарівку обстрілюють росіяни, уже є повідомлення, що ймовірно є один постраждалий та висвітлювати пізніше деталі.

"росіяни посилили інтенсивність обстрілів саме дронами. Це дрони-камікадзе, скидають вибухівку, атакують мобільні вежі, атакують прибережні населені пункти. Берислав постійно під атаками дронів. Сам Херсон також під обстрілом сьогодні. Там зазнала уражень адміністративна будівля в центрі. Там повибивало шибки, пошкоджено сам корпус. На щастя, без постраждалих", - додав він.