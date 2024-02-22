Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили допомогу Україні.

Про це повідомляє він в Twitter.

Як розповів Мішель, його розмова із Зеленським була присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили 10-ту річницю окупації Криму.

"Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно. Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Доля України в ЄС", - написав Мішель.