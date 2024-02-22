Мішель та Зеленський обговорили фінансову та військову підтримку Україні [ Редагувати ]
Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили допомогу Україні.
Про це повідомляє він в Twitter.
Як розповів Мішель, його розмова із Зеленським була присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили 10-ту річницю окупації Криму.
"Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно. Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Доля України в ЄС", - написав Мішель.
по темі
Країни Європейського союзу мають терміново передати Україні боєприпаси. Через їх брак ЗСУ зазнають труднощів на фронті
Президент Володимир Зеленський візьме участь в онлайн-саміті країн групи G7, який відбудеться 24 лютого
Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди - це дійсно пріоритет, так як це не тільки розмова і не попередні домовленності, це - конкретний результат
Президент України Володимир Зеленський прибуває сьогодні до Берліна, де вранці зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У межах візиту вони підпишуть двосторонню безпекову угоду
Внаслідок пожежі через російське божевілля у Харкові загинула ціла сім'я, серед якої були троє дітей