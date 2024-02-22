Боррель закликав країни ЄС передати Україні боєприпаси [ Редагувати ]
Країни Європейського союзу мають терміново передати Україні боєприпаси. Через їх брак ЗСУ зазнають труднощів на фронті.
Про це сказано у листі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля міністрам закордонних справ та оборони країн блоку.
"Українські солдати мають труднощі у боротьбі з агресором - тому що їм не вистачає боєприпасів", - зазначив Боррель.
Він закликав країни Євросоюзу підтримати Україну будь-якими можливими способами, у тому числі пошуком снарядів на своїх складах, самостійними та спільними закупівлями у європейської промисловості, закупівлею боєприпасів, які вже доступні на ринку, або фінансуванням української промисловості.
"Я вірю, що разом ми зможемо змінити ситуацію - для України та безпеки Європи, - але це вимагає негайних дій. Час має вирішальне значення", - додав дипломат.
Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні у питанні поставок зброї українським захисникам.
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