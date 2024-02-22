Українська земля всіяна російськими мінами та нерозірваними снарядами. Метр за метром її очищають вибухотехніки з різних регіонів України. З Харківщини нещодавно повернулися і чернівецькі сапери. Які мінні засади найнебезпечніші і як вберегтися? Про все розпитала Ольга Лучек.

Без права на помилку. З щупом та міношукачем у руках. Вони буквально полюють на непомітні, але смертоносні пастки ворога. І ось перша знахідка.

Є об'єкт, протипіхотна міна ПМ-1, оглядаємо навколишню територію на наявність вторинних вибухових пристроїв. Відчувається великий об'єкт, це ще замаскована протитанкова міна ТМ-62ПЗ. Здебільшого, як пастки на саперів, ставляться ТМ-62, протитанкові міни, і в радіусі, при підході до них, протипіхотні міни для того, щоб сапер, якщо пропустив, - підірвався.

Ворог підступний, а робота саперів вкрай ризикована. Ось і знову вибухівка, ретельно захована під протитанковою міною.

Ось вона під низом. При знятті міни відбувається вибух. Відповідно всі міни знімаються дистанційно.

Чернівецькі вибухотехніки розміновували Київську, Чернігівську, Сумську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. Нині повернулися з Харківщини. Кажуть, найчастіше зустрічали протипіхотні та протитанкові міни, а ще, чи не на кожному кроці, розтяжки. Ускладнює їхню роботу величезна кількість уламків боєприпасів.

Андрій Гаврих, начальник відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області:

Касета від САУ "Ураган", в якій містяться касетні боєприпаси. Якщо таку касету видно десь у полі, може стирчати, як у цьому випадку. Якщо її замітили, люди мають розуміти, що на даному полі може бути протипіхотна міна ось така. Їх можуть бути сотні, тисячі на місцевості, це перший сигнал для того, щоб туди не ходити. Також осколкові боєприпаси. Це фрагмент боєприпасу, який пошкоджений, і відповідно багато людей травмується на даних боєприпасах. Демаскуюча їх ознака - це ось такий стабілізатор, не потрібно їх чіпати.

Засмічені українські землі і ось такою ворожою вибухівкою.

Вадим Розгонюк, інспектор відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області:

Це касета для дистанційного мінування протипіхотної міни ПМ-2, якщо вони у нас є, якщо ми їх побачили, то сто процентів, що тут знаходяться міни типу ПМ-2 або ПМ-3.

Мінують росіяни і радянським залізяччям, і сучасними зразками. Є модифікації мін з датчиками, що реагують на кроки.

Ми з вами підходимо до самої міни, це її стабілізатор, а ось і сама мінка, вона у нас вихолощена, тому я можу брати її в руки і вам безпечно показувати. Ось це у нас датчик цілі міни, коли він в землі, він зчитує кроки людини. Людина йде собі в звичайному своєму темпі, ця міна вистрибує на 60 см і відбувається кругове ураження осколками, на 10 метрів - суцільне ураження.

Найбільше пасток на деокупованих територіях, там ризиковано ходити лісами й полями.

Вадим Розгонюк, інспектор відділу вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області:

В лісі харківському, де повністю пів лісу було заміновано, йшов чоловік на костилях з маленькою дитиною попри узбіччя. Ми їхали розміновувати ділянку того лісу, ми зупинилися, кажемо, тут не можна ходити, він нам показує протез на нозі і каже все добре, я вже раз підірвався, мені вже не страшно. Розумієте? Навіть не вчить власний досвід. Тому треба бути більш обачними.

Незабаром чернівецькі вибухотехніки знову вирушать у відрядження, щоб прискіпливо оглянути кожен метр української землі і зробити його безпечним.