Життя тут залишилося в підвалах.

Вугледар теж місто в зоні ризику. Це логістичний та оборонний вузол ЗСУ, що розташований на самому фланзі й має стратегічне значення, надаючи ЗСУ декілька важливих переваг. В тому числі й вогневий контроль певної частини російської логістики.

Втім саме місто - це кілька кварталів радянських багатоповерхівок посеред голого степу. І жодного вцілілого будинку там не залишилося, адже щодня на Вугледар падають бомби. Втім там все ще живуть люди. Яке це життя - розкажуть мої колеги.

- Так, слухаю вас? - Біля Вугледара чисто, західніше, ага, плюс там нічого немає, на заході… Я на "Старлінку", буду на зв'язку, дзвоніть у разі, якщо обстановка зміниться. Буду виїжджати - я вас наберу.

Для поліцейських Андрія Друмова та його напарника Володимира Сарайли, починається чергова гуманітарна поїздка в Вугледар. Місто, на яке щодня падають важкі авіабомби, і б'ють всі калібри трохи менші.

Андрій Друмов, начальник Волноваського районного відділу поліції:

Ми будемо надавати допомогу в тому місці, де до орків 800 метрів. Там десь до трьохсот метрів до першого орка в окопі.

Дорога стає все гіршою. Часто розмита грунтовка серед замінованих полів. Машина завантажена на повну. І хоча місія - це евакуація місцевої жительки, заїжджати у Вугледар пустим - ніхто собі не дозволить.

Андрій Друмов, начальник Волноваського районного відділу поліції:

У патрульний автомобіль завантажили біля тонни гуманітарки. Це у нас водичка, продуктові набори, десь 200 буханок хліба та ліки, які потрібні літнім людям.

В якийсь момент поліцейські зупиняються і проводять маніпуляції з дверцятами. Щоб не заклинило.

Якщо буде обстріл, щоб ми з замком не возилися.

Далі їхати потрібно дуже швидко.

Це зона обстрілу - ми як заїжджали, так воно постійно лягало в посадку, тому що "пташки" нас бачать, а арта вже наведена чекає.

Починається Вугледар. Він зустрічає ніби суцільним руйнуванням. Міські вулиці, квартали - радянських багатоповерхівок. Все мертве. Знищене обстрілами місто.

О, бачите, ракета стоїть? Так. То вона впала так і стоїть.

Життя тут залишилося в підвалах. З них, побачивши поліцейських, починають виходити різні люди.

Хлопчики - тут дрон з цієї сторони літав, тут кружляв й кружляв…

До наступного жилого підвалу треба бігти.

- На пятиэтажке стою - потому что дрон летает. Дрон летает – поэтому нужно быстро. - У мене не більше ніж пів години, хлопці? Хто там є, чоловіче населення, будь ласка, допоможіть. Так, тачечку беріть.

Доки люди збираються, поліцейські передають ліки - і всі йдуть до машини з гуманітаркою.

Починається розвантаження продовольства - з машини по візочках, сумках, пакетах. Поліцейських питають про жінку, яку вони нещодавно вивезли.

-Андрей Палич что с Ириной? - У неї двостороннє запалення легенів. І лікар сказав: ще б доба - і вона вже б не дихала...

Після цього - розбитим Вугледаром - до нового підвалу.

Володимир Сарайли, начальник відділення №1 поліції в м. Волноваха:

Наша місія - зараз ми доставили гуманітарний вантаж сюди, також ми повинні евакуюватись звідси людину. Ніби жінка тут хоче евакуюватися. Ми доставимо її до пункту незламності або до лікарні по її бажанню.

Але жінка в останню мить вирішила не евакуюватися.

Андрій Друмов, начальник Волноваського районного відділу поліції:

Ми завезли тонну гуманітарної допомоги: хліб, водичка, продовольчі набори. І ми не вивезли жіночку, яка попередньо узгодила виїзд, але вона відмовилась, і ми її не вивезли.

Таке теж буває і досить часто. А за автомобілем схоже починається полювання російської арти та мінометки.

Там, де ми зараз були, падають міни. А ми виїжджаємо з міста тихенько, бо там, де ми роздавали гуманітарку, орки влаштували обстріл.

Ось так поліція на фронті зараз тягне на собі значну частину гуманітарного забезпечення та евакуації цивільних. Періодично під обстрілами, рятують людей, яких війна загнала у підвали.