Символічний, але необхідний. Євросоюз погодив черговий, уже 13-й, пакет санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Офіційно нові обмеження планують оголосити 24 лютого, власне у річницю початку Великої війни. І хоча цей пакет попередньо критикували за "слабкість", адже в нього не вдалося протиснути нових заборон на імпорт з рф, зокрема алюмінію, аналітики вважають його важливим.

Чому? І чи не вичерпав себе санкційний потенціал проти агресора? Тему продовжить Ольга Жидецька.

Поповнення чорного списку осіб і компаній та тиск на виробників безпілотників. Таким буде черговий санкційний пакет від ЄС проти російської економіки. Після тривалого обговорення європосадовці таки узгодили перелік обмежень, з якими погодилися всі члени Євроспілки.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Я вітаю угоду про наш 13-й пакет санкцій проти росії. Ми повинні продовжувати пригнічувати військову машину Путіна. Маючи у санкційному списку 2000 фігурантів, ми чинимо високий тиск на кремль. Ми також ускладнюємо росії доступ до безпілотників.

Відомо, що цей пакет не передбачатиме нових заборон на російський імпорт, зокрема алюмінію. Трохи світла на те, що опиниться під ударом пролила очільниця МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

Санкції націлені, зокрема, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, поставок зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей. Ми також накладаємо експортні обмеження на 27 компаній, причетних до обходу санкцій.

Офіційно 13-й санкційний пакет затвердять 24 лютого, у день других роковин початку повномасштабного російського вторгнення. Через поспіх, з яким готували добірку обмежень, кажуть наші дипломати, вона вийшла доволі скромною і радше символічною.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

В цьому пакеті по суті немає секторальних санкцій, увага зосереджена на важливих питаннях, як російське ВПК. Це і компанії, і особистості, також питання логістики. Цього разу мали потрапити й компанії третіх країн, які допомагають росіянам в обходженні санкцій.

Тож Україна і надалі наполягатиме на санкціях проти російської металургії, зокрема алюмінію, атомної енергетики, а також зерна та агропродукції. Позаяк росія і так вже рекордсменка за кількістю запроваджених проти неї обмежень, дискусії про нові стають дедалі складнішими. Тому ЄС і концентрується на удосконаленні вже наявних.

Сергій Фурса, економіст, інвестиційний банкір:

Наша русофобія завжди недостатня. Те саме можна казати, коли мова йде про санкції. Кожен наступний пакет насправді спрямований на посилення ефекту від попередніх пакетів санкцій, їх доопрацювання. Тобто це таке інтелектуальне змагання. Європа водить санкції, росія починає придумувати, як ці санкції обходити. Європа дивиться, як росія ці санкції обходить і намагається прикрити ці дірки, через які росіяни лізуть.

Фахівці також вважають важливим сигналом включення до санкційного пакета компаній третіх країн, які допомагають росії обходити обмеження. Але нагадують - ефект, на жаль, не буде миттєвим.

Володимир Фесенко, політолог:

Ми чекаємо, знаєте, якогось дива, якоїсь такої санкції, яка вб'є російську економіку. Немає такої санкції, немає просто. Головне зараз побудувати ефективну, достатньо потужну систему експортного контролю. Щоб технологічні ресурси, високотехнологічні ресурси, зокрема компоненти електроніки, сучасні інформаційні технології, не потрапляли в росію і в російську військову промисловість.

Тим часом у ЄС підтвердили - вже розпочинають роботу над наступним 14-м санкційним пакетом. Орім того, ще на рік продовжено антиросійські рестрикції за окупацію територій України. Також на підході обмеження через порушення прав людини, пов'язані зі смертю у тюрмі опозиціонера Олексія Навального. Їх уже запровадила Велика Британія та у п'ятницю оголосять США.