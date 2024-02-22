росіяни розстрілюють наших полонених бійців [ Редагувати ]
Наших військовополонених росіяни знову стратили. Днями мережу сколихнули кадри розстрілів українських військових, які були беззбройними. Це сталося на різних ділянках фронту. А ще, в Авдіївці, московити вбили шістьох наших поранених бійців.
Відео з тілами загиблих окупанти опублікували. Факти цих воєнних злочинів українська прокуратура вже розслідує. Але зараз зрозуміло, що доказів вистачить для міжнародного кримінального суду в Гаазі. Що може зробити Україна і чому рашисти чинять такі звірства - продовжить Ігор Левенок.
Розстріл замість обміну!
Є фото і відеодокази цього злочину.
Чому російські окупанти демонстративно вбивають українських військовополонених?
А ось тут вже, як на мене, вони показують це, щоб розганяти відповідне ІПСО.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та тяжким міжнародним злочином!
Російська влада не вважає наших полонених полоненими. Вона не визнає Женевських конвенцій і не застосовує їх.
Яких катувань і тортур зазнають українські бранці у ворожому полоні?
Били трубами, поліпропіленовими, це був їхній основний інструмент, яким вони нас, можна сказати, вбивали.
Останній відомий трагічний інцидент трапився поблизу Роботиного у Запорізькій області 18 лютого. Камера дрону зафіксувала, як росіяни, на захопленій ними позиції, розстрілюють трьох українських військових. На відео чітко видно: наші бійці вже склали зброю. Вони вийшли з окопу з піднятими руками. Кілька секунд вони стоять, після цього в них стріляють і вони падають.
Олексій Буряченко, правозахисник, аналітик:
Вони ніколи не рахувалися з людським життям. І звичайно ж, якщо тебе сприймають, як м'ясо, я маю на увазі російських військових, то так чи інакше в тебе просто втрачаються людські цінності в принципі. Ну да, і ось таке знелюднення призводить до таких от наслідків, які ми бачимо на цих просто жахливих відео.
Цього ж дня аналогічний злочин рашисти вчинили поблизу села Веселого під Бахмутом. На опублікованому відео з безпілотника видно, як російський окупант, перебуваючи в окопі, розстрілює двох українських бійців. Не бажаючи залишати полонених живими, злочинець умисно добиває їх.
Едуард Багіров, правозахисник:
Це може бути предметом розгляду як у міжнародному кримінальному суді в Гаазі, так і в наших національних судах. Свідки, які бачили це, також можуть свідчити в суді, і це також буде доказом. Ну, і визнання цих злочинців в суді.
А це відео окупанти самі пошили в мережі. На ньому вбиті українські солдати 110-ї бригади ЗСУ на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Того ж таки 18 лютого Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу шести полонених важкопоранених українських оборонців. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Олексій Буряченко, правозахисник, аналітик:
А чому показують навіть іноді самі російські пропагандисти ці кадри. Тому що вони показують, що ніхто не буде дотримуватися якихось там цивілізованих правил війни, ніхто не буде брати в полон, і що російські військові будуть усіх просто зачищати.
Згодом 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка воювала в Авдіївці, офіційно підтвердила, йдеться про загибель її бійців: Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника, Олександра Зінчука та Миколи Савосіка. Як сталося, що поранених бійців не змогли евакуювати, - в Збройних силах наразі розбираються. Перед загибеллю одному з хлопців вдалося зв'язатися з родичами.
У мене в спині осколки, я не можу нічого... А ти сам там чи що? - Ні, нас шесть человек... Як вони будуть вас виносить. Я не знаю...
В бригаді кажуть, евакуювати неходячих бійців, на той момент, вже не було змоги.
Антон Коцуконь, речник 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка:
Позиція "Зеніт" вже була відрізана від інших сил і туди вже фізично не можливо було заїхати на бронетехніці чи просто на колісній техніці. Росіяни там ледь не прямим наведенням знищували все, що їде. І дрони висіли постійно в повітрі. Тому вище командування через організації, які займаються обміном полоненими, вийшли на зв'язок з ворогом. Було досягнуто домовленостей про те, що ворог буде поводитися з нашими хлопцями згідно норм міжнародного гуманітарного права. Але чого вартує їхнє слово - можемо бачити.
Жоден із цих розстрілів офіційно у росії не прокоментували. Натомість, кремлівський дід на увесь світ цинічно бреше.
В отношении пленных, мы должны действовать в строгом соответствии с определенными международными правовыми документами и международной конвенцией.
Про те, як воно бути в російському полоні, знає ось цей хлопець. Богдан Слободян був у ворожих катівнях 286 днів. Від його розповіді кров в жилах холоне.
Богдан Слободян, колишній російський в'язень, свідок вбивства військовополонених:
Нам давали баланду, а на друге макарони. І він попросив добавки. Не дай боже там просити добавки. Йому, звичайно, що не дали, а потім, після обіду, його просто вивели. Його за ці дві ложки макаронів вбивали. Його вбивали так, що він в камеру вже заповзав.
Тортури, голод і приниження. В росії українські бранці не мають статусу військовополонених. І відповідно, держава-терорист не вказує кількості українців, яких вона утримує у своїх концтаборах.
Андрій Яковлев, адвокат, експерт з міжнародного права:
Їхні ув'язнені мають певні права, а наші не мають. І відповідно ці люди і їхнє поводження призводить до того, що хтось із наших полонених помирає. І такі випадки не поодинокі, а системні, а це значить, що хтось або дає вказівки на таке поводження, або навмисно ухиляється від контролю.
Україна вже неодноразово звинувачувала окупантів у воєнних злочинах. В грудні 2023-го рашисти біля Авдіївки розстріляли двох українських бійців, що здалися в полон. У березні 2023-го в соцмережах поширювали відео, на якому росіяни вбили беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні!"
За визначенням правозахисників, вбивства військовополонених, катування і тортури, нелюдські умови утримання полонених українців на окупованій території та в росії, мають системний характер. В міжнародному праві комплекс таких кримінальних вчинків називається злочином проти людяності.
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