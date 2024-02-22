Наших військовополонених росіяни знову стратили. Днями мережу сколихнули кадри розстрілів українських військових, які були беззбройними. Це сталося на різних ділянках фронту. А ще, в Авдіївці, московити вбили шістьох наших поранених бійців.

Відео з тілами загиблих окупанти опублікували. Факти цих воєнних злочинів українська прокуратура вже розслідує. Але зараз зрозуміло, що доказів вистачить для міжнародного кримінального суду в Гаазі. Що може зробити Україна і чому рашисти чинять такі звірства - продовжить Ігор Левенок.

Розстріл замість обміну!

Є фото і відеодокази цього злочину.

Чому російські окупанти демонстративно вбивають українських військовополонених?

А ось тут вже, як на мене, вони показують це, щоб розганяти відповідне ІПСО.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та тяжким міжнародним злочином!

Російська влада не вважає наших полонених полоненими. Вона не визнає Женевських конвенцій і не застосовує їх.

Яких катувань і тортур зазнають українські бранці у ворожому полоні?

Били трубами, поліпропіленовими, це був їхній основний інструмент, яким вони нас, можна сказати, вбивали.

Останній відомий трагічний інцидент трапився поблизу Роботиного у Запорізькій області 18 лютого. Камера дрону зафіксувала, як росіяни, на захопленій ними позиції, розстрілюють трьох українських військових. На відео чітко видно: наші бійці вже склали зброю. Вони вийшли з окопу з піднятими руками. Кілька секунд вони стоять, після цього в них стріляють і вони падають.

Олексій Буряченко, правозахисник, аналітик:

Вони ніколи не рахувалися з людським життям. І звичайно ж, якщо тебе сприймають, як м'ясо, я маю на увазі російських військових, то так чи інакше в тебе просто втрачаються людські цінності в принципі. Ну да, і ось таке знелюднення призводить до таких от наслідків, які ми бачимо на цих просто жахливих відео.

Цього ж дня аналогічний злочин рашисти вчинили поблизу села Веселого під Бахмутом. На опублікованому відео з безпілотника видно, як російський окупант, перебуваючи в окопі, розстрілює двох українських бійців. Не бажаючи залишати полонених живими, злочинець умисно добиває їх.

Едуард Багіров, правозахисник:

Це може бути предметом розгляду як у міжнародному кримінальному суді в Гаазі, так і в наших національних судах. Свідки, які бачили це, також можуть свідчити в суді, і це також буде доказом. Ну, і визнання цих злочинців в суді.

А це відео окупанти самі пошили в мережі. На ньому вбиті українські солдати 110-ї бригади ЗСУ на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Того ж таки 18 лютого Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу шести полонених важкопоранених українських оборонців. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Олексій Буряченко, правозахисник, аналітик:

А чому показують навіть іноді самі російські пропагандисти ці кадри. Тому що вони показують, що ніхто не буде дотримуватися якихось там цивілізованих правил війни, ніхто не буде брати в полон, і що російські військові будуть усіх просто зачищати.

Згодом 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка воювала в Авдіївці, офіційно підтвердила, йдеться про загибель її бійців: Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника, Олександра Зінчука та Миколи Савосіка. Як сталося, що поранених бійців не змогли евакуювати, - в Збройних силах наразі розбираються. Перед загибеллю одному з хлопців вдалося зв'язатися з родичами.

У мене в спині осколки, я не можу нічого... А ти сам там чи що? - Ні, нас шесть человек... Як вони будуть вас виносить. Я не знаю...

В бригаді кажуть, евакуювати неходячих бійців, на той момент, вже не було змоги.

Антон Коцуконь, речник 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка:

Позиція "Зеніт" вже була відрізана від інших сил і туди вже фізично не можливо було заїхати на бронетехніці чи просто на колісній техніці. Росіяни там ледь не прямим наведенням знищували все, що їде. І дрони висіли постійно в повітрі. Тому вище командування через організації, які займаються обміном полоненими, вийшли на зв'язок з ворогом. Було досягнуто домовленостей про те, що ворог буде поводитися з нашими хлопцями згідно норм міжнародного гуманітарного права. Але чого вартує їхнє слово - можемо бачити.

Жоден із цих розстрілів офіційно у росії не прокоментували. Натомість, кремлівський дід на увесь світ цинічно бреше.

В отношении пленных, мы должны действовать в строгом соответствии с определенными международными правовыми документами и международной конвенцией.

Про те, як воно бути в російському полоні, знає ось цей хлопець. Богдан Слободян був у ворожих катівнях 286 днів. Від його розповіді кров в жилах холоне.

Богдан Слободян, колишній російський в'язень, свідок вбивства військовополонених:

Нам давали баланду, а на друге макарони. І він попросив добавки. Не дай боже там просити добавки. Йому, звичайно, що не дали, а потім, після обіду, його просто вивели. Його за ці дві ложки макаронів вбивали. Його вбивали так, що він в камеру вже заповзав.

Тортури, голод і приниження. В росії українські бранці не мають статусу військовополонених. І відповідно, держава-терорист не вказує кількості українців, яких вона утримує у своїх концтаборах.

Андрій Яковлев, адвокат, експерт з міжнародного права:

Їхні ув'язнені мають певні права, а наші не мають. І відповідно ці люди і їхнє поводження призводить до того, що хтось із наших полонених помирає. І такі випадки не поодинокі, а системні, а це значить, що хтось або дає вказівки на таке поводження, або навмисно ухиляється від контролю.

Україна вже неодноразово звинувачувала окупантів у воєнних злочинах. В грудні 2023-го рашисти біля Авдіївки розстріляли двох українських бійців, що здалися в полон. У березні 2023-го в соцмережах поширювали відео, на якому росіяни вбили беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні!"

За визначенням правозахисників, вбивства військовополонених, катування і тортури, нелюдські умови утримання полонених українців на окупованій території та в росії, мають системний характер. В міжнародному праві комплекс таких кримінальних вчинків називається злочином проти людяності.