Понад 4000 правок за два тижні. Стільки зауважень подали до резонансного законопроєкту "Про мобілізацію", який тримає в напрузі українське суспільство вже досить довго. Абсолютний рекорд щодо кількості правок, щоправда, не встановили. Тим не менш на опрацювання більше 4000 коректив знадобиться чимало часу, кажуть народні обранці.

Зараз триває активна дискусія і пошук консенсусу між пропозиціями Міноборони, Генерального штабу, уряду та народних депутатів. Які спірні норми зараз обговорюють найбільше і що планують змінити до другого читання? Олена Логінова розпитала про це народних обранців.

Один з найбільш резонансних законопроєктів "Про мобілізацію" вже набрав не менш резонансну кількість правок - понад 4000. І це ще не межа. Тож народним обранцям є над чим працювати до другого читання. Якщо парламентарі не підуть по скороченій процедурі, то кожну правку доведеться розглядати окремо. А це купа часу. Втім, парламентарі обіцяють не затягувати процес. Бо на результат чекають всі - і урядовці, і український народ, і військові...

Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України:

Іде обговорення нормальне для демократичної країни для того, щоб законопроєкт став результатом консенсусу різних сторін. Наша логіка проста - нам треба посилювати Збройні сили України. Все, що є ефективним механізмом, який дозволяє посилити Збройні сили - все це має працювати.

Дискусій буде багато - в цьому парламентарі не сумніваються... Тож які норми народні депутати обговорюють найбільше. Почнемо з питання демобілізації. Конкретики тут вимагають насамперед військовослужбовці. І дискусії в цьому питанні найгарячіші. У законопроєкті передбачена можливість - звільнитися через 36 місяців безперервної служби. Але є умова - рішення має ухвалити Ставка. Народні обранці незгодні. Кажуть, це не дає військовим жодних гарантій заслуженого відпочинку ...

Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України:

Виключити з цього процесу ситуацію на театрі бойових дій не можна - це абсурд, і відповідно один з механізмів, що це може бути Ставка для прийняття конкретного рішення.

Роман Костенко, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Якщо ти служив 36 місяців, але при цьому РНБО тебе не відпускає - ти служиш далі. Тому це така - це не є питанням демобілізації. Якщо приймати в такому вигляді, то і взагалі приймати не потрібно, тому що Президент і так може прийняти, зробити указ про демобілізацію певної категорії осіб.

Друга дискусійна річ - "Електронний кабінет військовозобов'язаного" і розсилка через нього повісток. Міноборони наполягає: такий механізм мав бути запроваджений вже давно.

Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України:

"Кабінет" потрібний для того, щоб це було зручно, коли буде функціонувати цей "Кабінет" військовозобов'язаного і резервіста, то тоді можуть бути й електронні повістки, це зручніше, по-друге, ефективніше. У громадян і так є цей обов'язок з'являтися ТЦК - реєструватися, оновлювати дані.

І начебто тут все ясно. Але питань до цієї норми - чимало. Зокрема, як надати всім військовозобов'язаним технічний доступ до "Електронного кабінету".

Ірина Фріз, народний депутат України, членкиня депутатської фракції "Європейська Солідарність":

Процедура щодо обов'язку відкриття електронного кабінету має бути за добровільною згодою, або поки не буде чітко запропонований механізм, в який спосіб буде синхронізуватися оповіщення людині, яка відкрила за добровільною згодою електронний кабінет.

Мобілізація військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю. Ще одна резонансна норма. Народні обранці запевняють, її все-таки збираються переглянути ...

Вадим Івченко, народний депутат України, член депутатської фракції "Батьківщина":

Я думаю, що ці правки по інвалідах пройдуть. І це важливо з точки зору що, розумієте, люди мають виконувати бойові завдання, а ці люди мають в тому числі забезпечити життя тут тим, за ким вони наглядають і за ким вони фактично турбуються, і нам важливо буде прийняти такі норми.

Бронювання від мобілізації - теж серед спірних питань. Списи ламаються навколо переліку підприємств, працівники яких підлягають бронюванню та рівних умов для мобілізації співробітників усіх "силових відомств".

Вадим Івченко, народний депутат України, член депутатської фракції "Батьківщина":

Драфт цієї постанови, де бронювання буде для всіх підприємств, які виробляють в тому числі оборонні товари, які займаються харчовим забезпеченням країни, де буде бронювання не більше 50% людей, які є в штатному розпису, або по певних критеріях відповідають за певні напрямки в підприємстві, без яких не можливо, але не більше 50%.

І ще одна дискусійна норма - мобілізація аспірантів-контрактників. Пропонувалося надати відстрочку лише для аспірантів-бюджетників, і тоді багато говорили про порушення права громадян на освіту. Тут пропонують теж вирішити справедливо.

Юлія Грішина, народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти при Комітеті ВРУ з питань освіти та науки:

Ми єдиноголосно підтримали правку про скасування норми, щодо позбавлення аспірантів контрактників права на відстрочку. Цю норму підтримали народні депутати з усіх фракцій, і вона вже пішла на комітет Нацбезпеки, будемо працювати там з вівторка, відстоювати цю правку. І друга правка, яку теж обов'язково треба сказати, розширення переліку освітян, які мають право на відстрочку - педагогічними працівниками.

У переліку норм під знаком питання також мобілізація ув'язнених і засуджених, а також блокування рахунків потенційних ухилянтів... Народні обранці кажуть: на опрацювання більше ніж 4000 правок знадобиться щонайменше тиждень.