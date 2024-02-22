Після захоплення Авдіївки, західні аналітики відзначають активізацію російських військ. Чи вдасться українцям втримати оборону і не допустити нових втрат території, і чи готують окупанти новий великий наступ - прогнози військових експертів зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Натхненні захопленням Авдіївки, росіяни почали тиснути одразу на трьох напрямках: у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Під прицілом територія навколо Авдіївки, Куп'янськ та Роботине. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, навряд чи окупантам вдасться досягти більшого успіху під Авдіївкою: після виснажливих боїв їм необхідне підкріплення чи хоча би оперативна пауза. Але от на Харківсько-Луганському напрямку зараз триває згуртована багатостороння наступальна операція.

Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Зараз ми бачимо, що українські війська розтягнуті максимально по лінії фронту, настільки, наскільки росіянам це вдається. Атаки відбуваються в багатьох місцях, але досі доволі невеликих масштабів. Швидше всього для того, щоби виснажити українців максимально, і в плані ресурсів, запчастин, але також і в плані людей і боєприпасів - перед більшою контратакою влітку. Будемо сподіватися, що до того часу проблеми з постачанням боєприпасів будуть не такими поганими.

Це головна проблема українського війська. Затримки з американською допомогою вже коштували Авдіївки. І що довше доведеться економити боєприпаси, то важче буде стримувати наступ окупантів.

Сабріна Сінгх, заступниця речника Міністерства оборони США:

Якщо ми не отримаємо грошей, якщо Конгрес не проголосує відповідний законопроєкт, який вже пройшов у сенаті, то ми не зможемо забезпечити такі критично важливі поставки до України, і їй доведеться приймати важкі рішення щодо того, які містечка, які міста вони можуть утримувати з тим обладнанням, яке у них є. Очевидно, що вони у критичному бою за своє життя, за свою країну, саме тому нам потрібні ці гроші негайно і ми про це говоримо з жовтня.

Ситуація на полі бою для українського війська залишається складною. Але й в росіян не все так чудово, як це змальовують в їхніх соцмережах. Зараз більшість вояків на передовій без адекватної підготовки. Їх кидають в лобові атаки, які закінчуються великими жертвами. За ці два роки рф не спромоглася підготувати професійні підрозділи, які могли б замінити знищені українцями ще в перші місяці війни. В Королівському інституті оборонних досліджень RUSI провели дослідження, яке показало, що російські збройні сили сягнуть піку наприкінці цього року.

Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Якщо нам вдасться протриматися до кінця цього року, росіяни мають бути у значно гіршій позиції наступного року. Бо значна частина їхнього виробництва залежить від ремонту та відновлення старого транспорту зі складів та старих боєприпасів, але це обмежена кількість і вони вже використали велику частину.

Отже, поки що українським силам радять тримати оборону та водночас відновлювати свої сили. Європа вже налагоджує процес виготовлення боєприпасів для України. До літа і США найімовірніше відправлять довгоочікувану допомогу. Тож ЗСУ матимуть шанс відбити наступ росіян. А у 2025-му аналітики прогнозують іще один контрнаступ українців, з врахуванням усіх попередніх помилок.