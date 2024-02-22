Що буде з фронтом після виходу ЗСУ з Авдіївки: прогноз західних аналітиків [ Редагувати ]
Після захоплення Авдіївки, західні аналітики відзначають активізацію російських військ. Чи вдасться українцям втримати оборону і не допустити нових втрат території, і чи готують окупанти новий великий наступ - прогнози військових експертів зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Натхненні захопленням Авдіївки, росіяни почали тиснути одразу на трьох напрямках: у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Під прицілом територія навколо Авдіївки, Куп'янськ та Роботине. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, навряд чи окупантам вдасться досягти більшого успіху під Авдіївкою: після виснажливих боїв їм необхідне підкріплення чи хоча би оперативна пауза. Але от на Харківсько-Луганському напрямку зараз триває згуртована багатостороння наступальна операція.
Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:
Зараз ми бачимо, що українські війська розтягнуті максимально по лінії фронту, настільки, наскільки росіянам це вдається. Атаки відбуваються в багатьох місцях, але досі доволі невеликих масштабів. Швидше всього для того, щоби виснажити українців максимально, і в плані ресурсів, запчастин, але також і в плані людей і боєприпасів - перед більшою контратакою влітку. Будемо сподіватися, що до того часу проблеми з постачанням боєприпасів будуть не такими поганими.
Це головна проблема українського війська. Затримки з американською допомогою вже коштували Авдіївки. І що довше доведеться економити боєприпаси, то важче буде стримувати наступ окупантів.
Сабріна Сінгх, заступниця речника Міністерства оборони США:
Якщо ми не отримаємо грошей, якщо Конгрес не проголосує відповідний законопроєкт, який вже пройшов у сенаті, то ми не зможемо забезпечити такі критично важливі поставки до України, і їй доведеться приймати важкі рішення щодо того, які містечка, які міста вони можуть утримувати з тим обладнанням, яке у них є. Очевидно, що вони у критичному бою за своє життя, за свою країну, саме тому нам потрібні ці гроші негайно і ми про це говоримо з жовтня.
Ситуація на полі бою для українського війська залишається складною. Але й в росіян не все так чудово, як це змальовують в їхніх соцмережах. Зараз більшість вояків на передовій без адекватної підготовки. Їх кидають в лобові атаки, які закінчуються великими жертвами. За ці два роки рф не спромоглася підготувати професійні підрозділи, які могли б замінити знищені українцями ще в перші місяці війни. В Королівському інституті оборонних досліджень RUSI провели дослідження, яке показало, що російські збройні сили сягнуть піку наприкінці цього року.
Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:
Якщо нам вдасться протриматися до кінця цього року, росіяни мають бути у значно гіршій позиції наступного року. Бо значна частина їхнього виробництва залежить від ремонту та відновлення старого транспорту зі складів та старих боєприпасів, але це обмежена кількість і вони вже використали велику частину.
Отже, поки що українським силам радять тримати оборону та водночас відновлювати свої сили. Європа вже налагоджує процес виготовлення боєприпасів для України. До літа і США найімовірніше відправлять довгоочікувану допомогу. Тож ЗСУ матимуть шанс відбити наступ росіян. А у 2025-му аналітики прогнозують іще один контрнаступ українців, з врахуванням усіх попередніх помилок.
по темі
64 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни не припиняють наступ одразу на кількох напрямках. Найбільшу кількість атак Генштаб фіксує в районі Авдіївки. Більше про ситуацію на східному фронті далі.
Днями мережу сколихнули кадри розстрілів українських військових, які були беззбройними. Це сталося на різних ділянках фронту. Що може зробити Україна і чому рашисти чинять такі звірства?
Наша знімальна група побувала на Лиманському напрямку. Там росіяни намагаються штурмувати позиції Сил оборони. Мої колеги працювали з артилеристами, які відбивали черговий штурм. Репортаж - далі.
Чоловік залишився на позиціях сам, коли росіяни пішли у наступ. Його не помітили, тому український воїн півтора місяця провів поряд із росіянами, не маючи ні води, ні їжі. Свою історію він розповів Ірині Васюрі.
Вже два роки атаки ворога під щільним вогнем тут відбиває 110 бригада ім. Марка Безручка. Про героїчний спротив наших захисників - ексклюзивний репортаж із самісенької Авдіївки.