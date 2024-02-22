Дуда відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на пропозицію українського колеги Володимира Зеленського зустрітися на кордоні для вирішення ситуації з блокадою пунктів пропуску польськими фермерами.
Про це повідомляє Onet.
"Ми спілкувалися з прем'єр-міністром (Дональдом Туском - ред.). Прем’єр-міністр разом зі мною аналізував заяву Володимира Зеленського (щодо зустрічі на кордоні - ред.). Це, звісно, рішення прем’єр-міністра, але мені цікаво, чи це не європейське рішення", - сказав Дуда.
Президент Польщі додав, що не знає, про що домовлятися на кордоні з фермерами, адже, на його думку, протестувальники мають рацію.
"Я глибоко відчуваю, що підтримав Україну. Я сказав прем’єр-міністру: "Але ви були у Брюсселі, ви знаєте єврочиновників. Будь ласка, переконайте їх, що це й їхня проблема - європейська, а не тільки польська", - зазначив Дуда.
Він також прокоментував слова Туска про те, що блокада кордону не буде затримувати постачання військової допомоги Україні.
"Як побічний ефект - на нас падають російські ракети, бо ми прикордонна країна. Але ми також надаємо допомогу Україні. Військову, транспортну... Ми в авангарді", - додав польський президент.
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