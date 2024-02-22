рф запустила сотні фейків, щоб підірвати довіру до влади України [ Редагувати ]
Плани кремля з інформаційної дестабілізації України тепер відомі. Їх оприлюднило видання "Вашингтон Пост" із посиланням на кремлівські документи, які потрапили в руки журналістів. Владислав Політ вивчав, які саме цілі переслідують пропагандисти з кремля, та які способи використовують задля спроби розколу нашої держави. Далі у нашому сюжеті.
Геббельс же говорил - чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят.
Пропагандистська система країни-агресорки й справді щоразу "перевершує" саму себе. І це, здавалося б, у моменти, коли ретранслювати ще більший абсурд уже неможливо. Втім, через різні канали, путін, його міністр закордонних справ лавров або постпред в ООН Небензя, чи, зрештою, телевізійні так звані "геббельси", як-от скабєєва чи соловйов, намагаються поширити фейкові наративи не лише на своє населення, а й світ. Для цього залучають усі ресурси, подекуди аж ніяк не вітчизняні.
Такер Карлсон, американський журналіст і телеведучий:
Жоден західний журналіст не вважав за потрібне взяти інтерв`ю в іншого президента, чия країна бере участь у війні - володимира путіна. Ви ніколи не чули його голосу. І це неправильно.
Інформацію про проведення масштабної кампанії з дезінформації оприлюднили в "Вашингтон Пост". Редакція отримала близько сотні відповідних документів. Згідно з ними, перший заступник керівника Адміністрації президента рф, Сергій Кирієнко, доручив команді політтехнологів провести масштабну дезінформаційну операцію, зокрема, в соцмережах по чотирьох напрямках.
Видання "Washington Post":
Під час зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко назвав чотири ключові мети команді пропагандистів по Україні: дискредитація військово-політичного керівництва України, розкол української еліти, деморалізація ЗСУ та дезорієнтація українського населення.
Щоб посіяти розбрат, росіяни вирішили "розганяти" тему про нібито конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським і вже колишнім головкомом Валерієм Залужним.
Видання "Washington Post":
Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським за принципом "він має намір його звільнити", - наводить слова одного з політтехнологів кремля видання Washington Post.
Однак нещодавня відставка Залужного стала аж ніяк не результатом "роботи" кремлівських пропагандистів. І це теж доводить стаття американського видання.
Кирієнко та компанія поставили собі за мету, дослівно, "знизити рейтинги Зеленського, його оточення, українського уряду та командування Збройних сил України". І задіяли для цього соціальні мережі та фейкові новини.
Видання "Washington Post":
Десятки найманих тролів щотижня видавали понад 1300 текстів і 37 тисяч коментарів в українських соціальних мережах. Записи показують, що співробітники "ферм тролів" заробляли 60 тисяч рублів на місяць, або 660 доларів, за написання 100 коментарів на день.
Втертися в довіру українцям росіяни намагалися через телеграм, інстаграм і фейсбук.
Видання "Washington Post":
Стратеги радили розвивати "мережу Telegram-каналів у поєднанні з Twitter і Facebook/Instagram" як найефективніший спосіб проникнення в медіапростір України, зазначаючи, що аудиторія Telegram в Україні зросла на 600 відсотків за попередній рік.
Одночасно, за інформацією американського видання, не припиняв свою роботу кремль і в Європі та США. Створюючи фейкові акаунти впливових політиків або сторінок, чи навіть сайтів європейських ЗМІ, росіяни не полишають спроб спотворити образ України та її військово-політичного керівництва з метою зірвати підтримку від Заходу.
Олександра Філіппенко, політичний оглядач (Литва):
Бюджети, які виділяють на фабрики тролів, зростають. Вони, звісно, працюють задля дезінформації за межами росії. І націлені на Європейський Союз і Сполучені Штати. Механізм пропаганди, передовсім, націлений на підрив військової та фінансової підтримки й допомоги, яку надає Захід.
Тім Кросс, ексгенерал-майор армії Великої Британії:
Росія особливо вправна в дезінформації, в обмані, вони називають це "маскування" операції з обману. Обидві сторони намагаються виграти цю психологічну медіапропагандистську війну. Нам треба дуже обережно сприймати все, що говорять росіяни.
У стратегів також були прейскуранти на розміщення проросійських коментарів у відомих західних ЗМІ та на оплату "впливових осіб" у соціальних мережах у США та Європі, "готових працювати з російськими клієнтами". У документах ідеться, що росіяни були готові заплатити до 39 тисяч доларів за розміщення проросійських коментарів у найбільших ЗМІ на Заході.
Практично скрізь це будуть колумністи, лідери громадської думки, колишні дипломати, чиновники, професори тощо, - йдеться в примітці до прейскуранта. З документів незрозуміло, чи вдалося кремлю протягнути матеріал у західні видання і чи платили комусь за це.
При цьому кремлівські політтехнологи не втрачали можливості набити власні кишені: "Я додав 20%", сказав один з них своєму колезі.
Щоб просунути свої меседжі в західній пресі, росіяни не цуралися фактично купувати права на публікації. Цінник за послугу подекуди міг сягати 40 тисяч доларів.
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