Місто-привид. Через постійні обстріли керованими авіабомбами й артилерією Вугледар на Донеччині майже знищений. Вже довгий час у населеному пункті немає світла, опалення і водопостачання.

Але там все ще живуть люди. І їхнє існування можливе лише завдяки поліцейським Донеччини, які ризикуючи власним життя привозять гуманітарні вантажі, ліки й евакуюють хворих. Як відбуваються такі рейди?

Сховатися від ворожих безпілотників тут майже неможливо. Тому кожний гуманітарний рейд у Вугледар, або евакуація цивільних стає справжнім випробуванням.

Тут КАБ прилетів. Прильоти від КАБів майже завжди супроводжують поліцейських по цій дорозі.

Ось такий вигляд має нині колись квітуче шахтарське місто Вугледар. У населеному пункті не залишилося вцілілої будівлі. Щоб не потрапити під обстріл, поліцейські роздають гуманітарку буквально за лічені хвилини. З майже 18 тисяч населення тут зосталося лише сто людей. Всі вони змушені жити у підвалах багатоповерхівок.

- Ми дуже раді вас бачити, що є поліція, є влада якась. Нам кажуть інколи, що приїхали. - Я буду кожен тиждень привозити вам воду. Води для Вугледару у мене навалом. До вас спускався, нас почали обстрілювати, і ми виїхали.

В таких умовах, без сонячного світла вже довгий час змушені виживати люди. Переважно зосталися хворі, ті хто не може самостійно пересуватися і ті, хто за ними доглядає.

- Куди ви мене? - В Покровську лікарню. - Мене треба буде забрати, бо я не можу. - Ми принесли носилки, ми вас на носилках донесемо. Одягайтеся.

Люди живуть у підвалі, який розбитий на окремі сектори у кожному може проживати окрема родина з кількох людей або одна людина, для того, щоб створювати хоч якийсь затишок з мінімальною кількістю необхідних речей, кому щастить, у того є акумулятор, і, звісно, ліжко, в якому можна грітися в підвалі, в якому зовсім немає опалення.

Люди розповідають, як ворог щоденно знищує місто.

- Прильоти страшні. Сидимо так ото, швидко вибігли, забігли, тобто ми далі нікуди не ходимо. - Скільки вас тут на цій локації? Скільки вам хліба треба буде? - 30 людей.

В укритті поліцейські довго не затримуються, одразу починають евакуацію жінки. Та раптом у неї починається напад страху.

- Чого боїшся? - Задихнутися. - Ми ж дихаємо з тобою. На мене дивися. Все буде нормально. давай сюди дійдемо.

За кілька хвилин за допомогою поліцейських жінка вперше за довгий час виходить на свіже повітря. А далі евакуація розбитими польовими дорогами, які з настанням відлиги стануть майже непроїзними.