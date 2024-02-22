Рівно 10 років тому Віктор Янукович втік до росії. Поспіхом та вночі, набиваючи вантажівки грошима та майном. А залишив по собі кітчевий світ Межигір'я: коштовні картини, цінна зброя, величезний автопарк раритетних авто, зоопарк. Все це залишилося українцям як нагадування, що нікому не можна дозволяти безмежної влади і що вибір Майдану був правильний.

Що зараз із президентом-втікачем та його командою? Далі у сюжеті.

22 лютого 2014 року Віктор Янукович тікає з країни, головою Верховної Ради стає Олександр Турчинов, а Юлія Тимошенко виходить на волю. Революція Гідності, ціною 107 життів, відбулася. Майдан провів загиблих в останню путь. Ця картина з трунами, які людське море передає з рук в руки, та лемківська "Плине кача" - на роки стануть для українців одним із найжахливіших спогадів новітньої історії.

Журналісти потрапляють до Межигір'я. Саме звідси у ніч на 22 лютого Віктор Янукович поспіхом утікає до Харкова, а звідти до ростова. Із собою президент-утікач забирає награбоване. Це предмети його розкоші та водночас докази жахливого несмаку. Стоси паперів виловлювали з Дніпра, страуси зосталися без підтримки, а деякі тварини із місцевого зоопарку миттєво отримали нові імена.

А де Азаров? Не бачили Азарова? О, Царьов.

Продовжуємо з вами екскурсію президентським зоопарком. Барана гривистого охрестили царьовим, можете подивитися на народного депутата партії регіонів, який зараз виступає у Харкові, якщо не помиляюся, ну, а ми вирушимо до оленя благородного - Шуфрича.

За 10 років ставлення українців до Майдану вивчали різні соціологи, проводили дослідження. Та результат один - думка суспільства змінювалася з роками. Зокрема, і через вплив політичних ігор.

Та з часом усе більше українців погоджуються: Революція Гідності - це повстання проти авторитарної влади та боротьба за права людини. Повномасштабна війна закріпила це усвідомлення.

Отже:

Листопад 2014 року - 38%

Серпень 2020 року - 54%

Грудень 2022 року - 67%

Опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

І якщо через рік після Революції Гідності лише 38% опитаних вважали події Майдану усвідомленим протестом за права людини, то у грудні 2022-го ця цифра зросла до 67%. Опитування проводив фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

І тоді ж, у 2022-му, українці знову згадали про Януковича. Коли очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни хотіли взяти Київ за три дні й повернути Віктора Федоровича назад у президентське крісло.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки:

Найбезглуздіший варіант - це був Янукович, бо вони насправді вірили, що він прийде і скаже, що я легітимний.

За даними Офісу генпрокурора України, зараз Віктор Федорович живе на рубльовці. Це елітний район у підмосков'ї. На росії мешкають і найближчі поплічники президента-утікача: експрем'єр-міністр Микола Азаров та колишній генпрокурор Віктор Пшонка. Усім трьом уже за 70.

Андрій Миселюк, політолог:

Вони там будуть спокійно жити в росії під захистом російських силових структур і думати, що в них ситуація більш-менш нормальна.

Колишні керівники СБУ та Міноборони, Олександр Якименко та Павло Лебедєв, осіли в окупованому Криму. Тогочасні "беркутівці" та міліціянти служать у російських силових структурах. Ілля Кива - ліквідований. Олег Царьов поки що живий, але підстрелений. Залишати росію всі зрадники бояться. Адже українська розвідка слідкує за кожним.