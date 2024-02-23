Найстарішим деревом тут є 30-річна фінікова пальма, щоправда, вона не плодоносить.

Десятки екзотичних рослин вирощують діти у Шполі на Черкащині. Там понад сорок років доглядають шкільну оранжерею, де ростуть, зокрема, банани, фініки, та інжир. Під час війни гурток став ще популярнішим, адже, доглядаючи за рослинами, учні на певний час забувають про війну. Більше про унікальні заняття - далі.

Кілька разів на тиждень оранжерея наповнюється захопленим галасом школярів. У Каті й Максима сьогодні за планом догляд за банановим деревом.

Катя та Максим, школярі:

Його нам завезли давненько, і не пам'ятаємо, коли було це, була одна штука, а тепер в нашій теплиці вони розплодились, і вже їх чотири штуки, плодів ми поки що чекаємо.

Артем хизується власноруч вирощеним авокадо. Це один із багатьох експериментів гуртківців.

Артем, школяр:

Мені подобаються ці експерименти, бо я люблю вирощувати рослини й досліджувати, як вони ростуть. Я пробував вирощувати банани, авокадо, апельсини й алое.

У Шполі комплекс теплиць для занять школярів був відкритий ще у 1981. Три приміщення працюють у теплу пору, а одне має опалення та відкрите для занять весь рік. Тут зібрані понад три сотні різновидів рослин. Монстера делікатесна, якій більше десяти років, вже навіть дає плоди.

Анна, школярка:

Її плоди можна їсти, коли вони розтріскуються, а так вони ще зелені й не смачні, вони на смак як банан, ананас або ківі.

Найстарішим деревом тут є 30-річна фінікова пальма, щоправда, вона не плодоносить. Є тут і суринамська вишня, гранат, манго, а ще інжир, магнолії та багато інших екзотичних рослин.

Світлана Перемот, заступниця директора Шполянського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді:

Приходили дітки, які не вміли ні посіяти бурячок, ні почеренкувати. До нас ходять ті, хто любить природу і живий світ.

У теплиці є ще й живий куток із гризунами та пташками. Спілкування учнів з травинами й догляд за рослинками допомагає їм долати стрес під час війни, переконані викладачі.